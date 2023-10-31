【韓網熱帖】如果你當了偶像的話，會引爆什麼樣的爭議？

有人想過這個問題嗎？

在「愛豆」產業盛行的韓國，當偶像、出道已然是廣大青少年的夢想職業之一，可以穿著華麗的服裝在舞台上恣意歌舞，還能同時擁有人氣、名聲和金錢...... 不過當偶像團成員並非一勞永逸，K-POP界就不乏因為醜聞纏身而退隊、甚至被起訴的藝人，一旦曾經擁有黑歷史，當你成名時這些就會被網友挖出來，校暴、人品問題、性騷擾、黑照等等都能令你前途盡毀。



最近韓網上就有人討論「如果你當了偶像的話，會發生什麼樣的爭議」，引來不少網友留言：

1. 我肯定是人品問題

2. 我的死魚眼會引發態度問題吧，哈哈哈哈哈哈哈

3. 說錯話、態度、人品

4. 我太懶了，毫無熱情

5. 表情管理不行

6. 嗯，可能是外貌爭議吧

7. 哈哈哈哈，人品，太毀滅了，D社肯定要爆料

8. 我可能是態度問題吧，話很少，也不會主動做什麼事情

9. 態度，每天都是一張毫無表情的臉

10. 人品，說話大大咧咧

11. 我也是死魚眼，在機場遇到私生飯的話肯定就狠狠瞪他了，然後粉絲要求我退隊

12. 豬，太胖了

13. 我不用付費app，不看粉絲留言、私信等等

14. 人品，因為睡不好覺而整個人變得很敏感

15. 我也是人品，如果在機場被推的話，直接會飆髒話

16. 自我管理，哈哈哈哈，一吃就胖

17. 人品、自我管理、實力、外貌，我有全方位被罵慘的自信。還有如果我出道的話一定要向愛豆求婚

18. 沒有抗魔能力，粉絲會上一定會引爆爭議

19. 仔細想了想，我還蠻滿意現在的狀態的

原文：https://www.instiz.net/name_enter/89750963

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞