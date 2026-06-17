說好特別出演卻一路演到大結局！李相二《菜鳥伙房兵》揭發黑幕帥到最後，黃錫浩寫下「特別出演的傳奇」

說好的特別出演，結果李相二一路演到最後一集 XD

李相二在16日播出的大結局中，再次展現超強存在感，為第4中隊長黃錫浩的故事畫下完美句點。原本只是以客串形式加入《菜鳥伙房兵》，沒想到隨著劇情推進，戲份與角色份量不斷增加，甚至成為許多觀眾喜愛的角色，被笑稱根本寫下「特別出演的傳奇」。



在最後一集中，黃錫浩挺身揭發白春益（鄭雄仁 飾）大隊長企圖藉由裁撤江臨哨所掩蓋真相的計畫，並公開錄音檔替遭陷害的林承彬少校洗刷冤屈。即使可能影響自己夢寐以求的升遷機會，他仍選擇站出來說出真相，留下「不能再讓冤屈的事情發生了」這句令人印象深刻的台詞。最終不僅成功守住江臨哨所，自己也獲得表彰，讓觀眾紛紛直呼「帥到最後一刻」。



李相二在劇中的精彩表現，就連製作組也特別在最終回片尾字幕中送上感謝：「特別感謝李相二演員特別出演。」簡短一句話卻充滿心意，也再次肯定了他雖以特別出演加入，卻為作品留下深刻印象的亮眼表現。

談到作品完結，李相二坦言《菜鳥伙房兵》是一部讓他收穫許多珍貴緣分的作品。原本只是接受出演邀請，沒想到隨著戲份增加，自己對黃錫浩的責任感與感情也越來越深。他更透露，導演曾形容黃錫浩就像《寶可夢》中的火箭隊一樣，「雖然討人厭，卻又莫名讓人喜歡」，因此自己也花費許多心思揣摩角色，加入各種即興表演。看到觀眾最後都喜歡上這個可愛又討喜的黃錫浩，也讓他感到幸福又滿足。



最後，李相二也笑著表示，多虧《菜鳥伙房兵》，自己完成了人生中從沒想過的夢想——登上《M Countdown》舞台，留下了一段珍貴又難忘的回憶。「味覺男孩」的表演不只笑點滿滿，也成為許多劇迷心中的經典名場面。如今「味覺男孩」確定將登上《第5屆青龍系列大獎》祝賀舞台，也讓人期待李相二會不會驚喜現身，一起再現經典表演！



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