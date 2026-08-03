內向社恐還是沒禮貌？《殺手媽咪》男主鄭準元登《玩什麼好呢？》「消極冷淡」被罵爆，劉在錫、孔曉振狂救場也帶不動

由「浪漫喜劇女王」孔曉振與男星鄭準元主演的新劇《殺手媽咪》正式開播，兩人日前攜手登上國民主持人劉在錫的熱門綜藝《玩甚麼好呢？》宣傳。不料，相較於其他嘉賓賣力搞笑放得開，首次挑戰綜藝的鄭準元卻因「全程極度僵硬冷場」引爆爭議，在韓網論壇被罵出多個熱帖。

屁股只坐椅邊！劉在錫、朱宇宰開玩笑幫舒緩「完全無用」

在 8 月 1 日播出的節目中，孔曉振與金元嬉作為短劇的女主角候選人登場，而作為孔曉振新劇搭檔的鄭準元也陪同現身。由於這是鄭準元的綜藝初體驗，大前輩孔曉振一開始就面露擔憂表示：「還好嗎？他真的不擅長這個。」



果然，鄭準元以僵硬的姿勢坐著，緊張不安地環顧四周。當國民 MC 劉在錫親切拋接球問：「你看過我們的作品嗎？感覺怎麼樣？」鄭準元竟含糊又冷淡地回答：「就是看起來比較輕鬆…」眼看場面即將冰凍，劉在錫與朱宇宰趕緊開玩笑救場：「為什麼屁股只坐凳邊啊？」、「快要掉下去了」試圖營造輕鬆氛圍。



連台詞都講不出！接力救場也無濟於事

隨後，為了給鄭準元展示演技的機會，朱宇宰提議玩「一句話挑戰」，讓鄭準元用好奇、譏諷等多種情緒演繹同一句台詞。雖然鄭準元當下點頭答應，但一面對鏡頭，他竟整個人「斷線宕機」，緊閉雙眼雙唇猶豫了許久，最後連一個字都沒擠出來。



眼看現場一片寂靜，劉在錫趕緊打圓場：「好，我們直接進行下一段！」許卿煥也主動親自示範帶動氣氛，甚至連孔曉振都親自為他喊「開始！」，鄭準元卻依舊僵在原地毫無反應。最後只能由孔曉振代為上陣收拾殘局，該環節才告一段落。



雖然鄭準元在節目中道歉坦言感到很迷茫，孔曉振也幫忙證實他私底下就是個極度難以進行長對話的人，但依然無法平息觀眾的怒火。



韓國網暴動！正反派戰翻：想想金素妍！

節目播出後，韓國論壇隨即引爆激烈的正反論戰。開罵派認為是態度問題，儘管劉在錫與孔曉振等演出人員多次試圖營造氣氛，他卻沒能積極回應，尤其是在考驗演員本職實力而非綜藝感的「一句話挑戰」中也沒能給出合格的反應，令人感到遺憾。亦有人提到另一名著名的內向社恐演員金素妍，認為上節目是否努力完全可以看得出來。

相反地，護航派則主張鄭準元平時性格極度內向，這次只是因為無法適應綜藝節目環境而過度緊張罷了，將其擴大解釋為態度問題未免過度。

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