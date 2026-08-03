孫藝真要公開家中冰箱了！人氣綜藝《拜託了冰箱》出演確定，是否分享與玄彬婚後日常掀期待

孫藝真要出演《拜託了冰箱》啦！平時就常在 IG 分享料理日常的她，這次將首次公開家中的冰箱，也讓粉絲期待能一窺她與玄彬的婚後生活。

今日（3）據韓媒報導，孫藝真已確定參與《拜託了冰箱》的錄影，目前正在協調詳細行程。節目預計於8月中旬進行錄影，並於9月播出。此次出演主要是為了宣傳預計9月公開的 Netflix《挑情醜聞》。



《挑情醜聞》改編自2003年電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》，講述才華出眾卻受限於時代的「趙氏夫人」（孫藝真 飾），與朝鮮第一風流才子「趙元」（池昌旭 飾）展開一場危險又大膽的愛情賭局，而意外捲入其中的「熙姸」（Nana 飾），也讓三人之間的情感關係更加錯綜複雜。



孫藝真飾演的趙氏夫人，是一名聰慧且充滿魅力的女性，為了突破女性受到限制的現實，主動展開一場愛情賭局，也將展現不同於以往的全新魅力。



更讓粉絲期待的是，這也是孫藝真首次透過《拜託了冰箱》公開自己的日常生活。過去她經常在 IG 分享親手做的家常菜、烘焙及各式料理，精緻的擺盤與好手藝屢屢引發討論，也因此獲得「很會做菜的演員」稱號。

2022年與玄彬結婚並迎來兒子「小甜豆」後，孫藝真一直低調享受幸福家庭生活，鮮少在綜藝節目中談及私生活。因此，這次除了公開家中冰箱外，是否會分享婚後生活、育兒點滴，甚至聊到與玄彬相處的日常，也成為粉絲最期待的看點之一。



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