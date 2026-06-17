LE SSERAFIM前成员金佳览正式签约经纪公司！以演员身分重新出发　公司力赞潜力无限

【官方】人气女团 LE SSERAFIM 前成员金佳览，已与新经纪公司 Management Koo 签订专属合约，最新动向引发关注。

昨天，Management Koo 透过官方声明表示：「我们一直持续关注演员金佳览的 YouTube 活动，对她作为演员所展现出的无限成长潜力与认真诚恳的态度留下深刻印象。」并表示：「她为了实现自己的梦想，每天不断努力、持续进步的模样，成为我们决定签订专属合约最重要的契机。」



接著，经纪公司表示：「金佳览为了提升演技，持续进行训练与深入研究，即使在短时间内也展现出令人瞩目的快速成长。」并补充说：「除了演技之外，她也持续投入时间学习英语与日语，以全球舞台为目标；同时还自学吉他演奏，是一位不断挑战新领域、持续学习的艺人。」

公司方面进一步表示：「她将一天大部分时间都投入在实现『成为演员』这个迫切梦想的准备与自我提升上，我们高度肯定她为了弥补自身不足而持续努力的态度。」并强调：「经过公司内部深入讨论后，我们确信她未来拥有极大的潜力与无限的成长可能，因此决定签订专属合约。」



经纪公司表示：「金佳览独有的勤奋、热情，以及始终抱持学习与成长的态度，将成为她未来演艺活动中的重要资产。」并承诺：「未来将不遗余力地提供全方位支援，帮助金佳览透过多样化作品展开更广泛的活动，让大众看见她的实力。」

此外，金佳览於2022年5月以 LE SSERAFIM 成员身分出道，但因校园霸凌争议爆发，在出道约两周后便中断活动，最终退出团体。此次与金佳览签约的 Management Koo 旗下艺人包括演员 李枖原、河锡辰、徐志焄、柳仁秀、吴熙俊、权赫...等人。

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