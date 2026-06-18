朴恩斌、梁世宗「手碰到就出事」！最新韩剧《惊悚的爱情》海报吓到心痒痒，7月正式开播

讲到今年夏天最让人既期待又有点发毛的韩剧，绝对非这部莫属啦！由百想视后朴恩斌搭档梁世宗主演的tvN新周末剧《惊悚的恋爱》，即将在7月18日重磅首播，日前剧组抢先公开了「触电感」十足的双人主海报，光是一张图就让粉丝看得心跳加速、又怕又爱！

公开的海报中，只见夜幕低垂、灯光微弱的房间里，朴恩斌饰演的「千如丽」和梁世宗饰演的「马康旭」并肩坐在沙发上。 女主角虽然表情高冷、直视前方，但她轻轻放在身侧的手，却正好和梁世宗的手紧紧相贴，这种「表面冷淡、私下偷碰」的微妙氛围，真的让人看了忍不住姨母笑。 而梁世宗也温柔地回应她的触碰，两人明明什么话都没说，却暧昧指数爆表，让网友狂喊：「拜托直接谈下去！」



但仔细一看，海报暗藏玄机——两人身后的窗帘缝隙之间，竟然隐约浮现一个模糊的人影！那若隐若现的轮廓，散发出一股说不上来的诡异气息，彷佛有一双看不见的手正悄悄打扰他们的独处时光。 这个「背后灵」到底是谁？ 又会如何搅乱两人的关系？ 还没开播就已经让剧迷好奇到不行。剧组透露，这张海报其实藏著满满的故事暗示——当两人的手触碰的那一瞬间，他们将开始共享一个别人看不见的独特世界。 海报上的文案也直接破题：「我们的手碰到的瞬间，惊悚的恋爱开始了。」一句话就让人心动的同时又背脊发凉，完全是「既甜又毛」的双重暴击。

《惊悚的恋爱》改编自2011年上映的同名电影，剧情描述一位看得到鬼魂的财阀继承女，和一位超级怕鬼的热血检察官，两个极端相反的命运体，因为一场意外展开一段「灵异碰撞」的爆笑浪漫故事。 除了朴恩斌和梁世宗这对梦幻组合，还有邕圣佑、曹慧朱、芮秀贞等实力派演员加盟，幕后则由《某一天灭亡来到我家门前》的编剧崔贞美执笔、《请输入检索词WWW》的导演李民秀操刀，制作阵容堪称黄金等级。



制作组也挂保证说：「一个看得到鬼的富家女，和一个怕鬼怕到不行的检察官，这种天差地别的设定本身就充满新鲜感！尤其从两人牵手的那一刻起，他们将开始共用只有彼此才懂的共同点，请大家一定要死守两人的化学反应！」

这部结合悬疑、灵异与心动的特别之作，绝对是今年夏天最不能错过的清凉消暑韩剧，7月18日记得锁定tvN首播啦！海外由Netflix同步播出！



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