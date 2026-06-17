天王也愛嗑CP！GD 點讚金武烈、尹昇娥純愛情史被抓包：老婆不顧反對嫁窮光蛋，如今成千萬男神！

Netflix 爆紅劇《鐵拳教育》強襲全球收視冠軍，也讓劇中戰力爆表的硬派男神金武烈一躍成為大勢演員，人氣就連天團 BIGBANG 的隊長 G-Dragon（GD，權志龍） 都抵擋不住！向來緊跟流行、被粉絲戲稱為「點讚狂魔」的 GD，日前被網友抓包點讚了一篇細數金武烈與老婆尹昇娥（尹承雅）愛情故事的熱貼，讓這對結婚 11 年夫妻的故事再度受到矚目。

隨著Netflix劇集《鐵拳教育》人氣火山式爆發，15 日，南韓一個娛樂 IG 帳號以「為什麼要嫁給窮光蛋？ 不顧所有人反對執意選擇戀愛的尹昇娥，最終結局是...」為標題，整理了金武烈成名前的辛酸史，以及他與妻子不離不棄的戀愛歷程。



文中寫到，金武烈年輕時過得極其坎坷，大約20歲那年母親遭遇詐騙、父親因事故病倒，令他不得不成為「少年家長」，為了扛起養家重擔，從捷運地下工程、工廠深夜排班到到各種活動兼職無一不涉足。 怎料命運太殘酷，隨後父親又確診罹患癌症，令貧寒家境雪上加霜。

2010年，金武烈因「生活極度困難」而依法獲得了免服兵役的判定，然而在2012年與當時小有名氣的女星尹昇娥公開戀情後，卻點燃了「惡意逃兵」的輿論風暴，連演員生涯都面臨徹底止步的絕境。 為了自清，他毅然決定「自願入伍」以現役身分服役。



在那個全世界都對金武烈指指點點的至暗時刻，尹昇娥不僅沒有退縮，反而選擇默默守護，堅定地等待他完成兵役義務，更成為他重啟演藝事業時最堅實的精神支柱。

愛人的無條件信任，最終成為了讓金武烈重新站起來的關鍵力量。 重返舞台的他，開始在大學路劇場被譽為「演技怪物」，隨後憑藉電影《蘿莉塔：情陷謬思》、《極惡對決》等大銀幕作品逐漸展露鋒芒，更在賣座神片《犯罪都市4》中擔任關鍵反派，一舉斬獲「千萬票房演員」的至高榮譽。



終於，兩人在 2015 年攜手步入婚姻禮堂，並在 2023 年順利迎來寶貝兒子誕生，升格為幸福的父母。

這段堪比韓劇的真實愛情故事，不僅感動了無數大眾，也讓巨星 GD被深深打動，瞬間吸引了全網粉絲的目光。



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