金武烈終於被全世界看見！《鐵拳教育》登全球第一，尹昇娥甜蜜慶祝，《劉QUIZ》公開夫妻相擁落淚故事

努力終於被全世界看見！金武烈憑《鐵拳教育》迎來事業新高峰，與妻子尹昇娥（尹承雅）一起慶祝的溫暖畫面，也讓粉絲看得又甜又感動。

金武烈主演的 Netflix 原創影集《鐵拳教育》創下全球佳績，不僅連續3週登上 Netflix 全球非英語影集排行榜冠軍，他與妻子尹昇娥也特別準備蛋糕，一起慶祝這個值得紀念的時刻，甜蜜互動再次閃瞎粉絲。



28日，尹昇娥透過社群分享多張照片，只見寫著「Netflix No.1!!!」的蛋糕擺在眼前，夫妻倆笑容滿面，一起吹熄蠟燭慶祝《鐵拳教育》登上全球冠軍。尹昇娥一身俐落黑色套裝，金武烈則以白襯衫搭配灰色西裝褲現身，而她望向丈夫時滿是驕傲與溫柔的眼神。



日前公開的《劉QUIZ ON THE BLOCK》預告中，也曝光夫妻倆得知《鐵拳教育》登上全球第一時的真實反應。金武烈回憶，當時接到導演洪鍾燦的電話，聽見「全球第一」後激動到一句話都說不出口，最後忍不住在妻子面前落淚，兩人更相擁而泣。他坦言，那一刻會永遠留在心裡，也相信未來無論遇到什麼困難，這段一起分享喜悅的回憶，都會成為夫妻倆最珍貴的力量。



尹昇娥則透露，金武烈平時幾乎不會流淚，「我真的很少看過他哭。」但那天丈夫一邊哽咽、一邊說著「謝謝」，讓她也忍不住紅了眼眶。一路陪伴他走過默默努力的歲月，她只對丈夫說了一句：「辛苦了。」簡單一句話，道盡一路以來的心疼與支持。這段夫妻故事也感動不少粉絲，而金武烈出演的《劉QUIZ》將於明晚播出，夫妻倆背後更多暖心故事也令人期待。

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