天王也爱嗑CP！GD 点赞金武烈、尹升娥纯爱情史被抓包：老婆不顾反对嫁穷光蛋，如今成千万男神！

Netflix 爆红剧《铁拳教育》强袭全球收视冠军，也让剧中战力爆表的硬派男神金武烈一跃成为大势演员，人气就连天团 BIGBANG 的队长 G-Dragon（GD，权志龙） 都抵挡不住！向来紧跟流行、被粉丝戏称为「点赞狂魔」的 GD，日前被网友抓包点赞了一篇细数金武烈与老婆尹升娥（尹承雅）爱情故事的热贴，让这对结婚 11 年夫妻的故事再度受到瞩目。

随著Netflix剧集《铁拳教育》人气火山式爆发，15 日，南韩一个娱乐 IG 帐号以「为什么要嫁给穷光蛋？ 不顾所有人反对执意选择恋爱的尹升娥，最终结局是...」为标题，整理了金武烈成名前的辛酸史，以及他与妻子不离不弃的恋爱历程。



文中写到，金武烈年轻时过得极其坎坷，大约20岁那年母亲遭遇诈骗、父亲因事故病倒，令他不得不成为「少年家长」，为了扛起养家重担，从捷运地下工程、工厂深夜排班到到各种活动兼职无一不涉足。 怎料命运太残酷，随后父亲又确诊罹患癌症，令贫寒家境雪上加霜。

2010年，金武烈因「生活极度困难」而依法获得了免服兵役的判定，然而在2012年与当时小有名气的女星尹升娥公开恋情后，却点燃了「恶意逃兵」的舆论风暴，连演员生涯都面临彻底止步的绝境。 为了自清，他毅然决定「自愿入伍」以现役身分服役。



在那个全世界都对金武烈指指点点的至暗时刻，尹升娥不仅没有退缩，反而选择默默守护，坚定地等待他完成兵役义务，更成为他重启演艺事业时最坚实的精神支柱。

爱人的无条件信任，最终成为了让金武烈重新站起来的关键力量。 重返舞台的他，开始在大学路剧场被誉为「演技怪物」，随后凭藉电影《萝莉塔：情陷谬思》、《极恶对决》等大银幕作品逐渐展露锋芒，更在卖座神片《犯罪都市4》中担任关键反派，一举斩获「千万票房演员」的至高荣誉。



终於，两人在 2015 年携手步入婚姻礼堂，并在 2023 年顺利迎来宝贝儿子诞生，升格为幸福的父母。

这段堪比韩剧的真实爱情故事，不仅感动了无数大众，也让巨星 GD被深深打动，瞬间吸引了全网粉丝的目光。



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