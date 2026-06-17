韓劇又崛起了！Netflix《鐵拳教育》全球制霸！《我的王室死對頭》也殺進前十

Netflix原創韓劇《鐵拳教育》真的紅翻了！根據全球OTT收視排行網站FlixPatrol統計，本月5日首播的《鐵拳教育》，截至15日為止已經衝上TV部門全球冠軍寶座。

不只韓國觀眾買單，這部劇在巴西、智利、埃及、法國、德國、香港、印度、日本、馬來西亞、摩洛哥、挪威、新加坡等總共44個國家/地區都拿下第一名，熱潮橫跨亞洲、歐洲、南美洲，可以說是真正的「全球制霸」。



《鐵拳教育》劇情描述因為學生、老師、家長紛紛越線，導致韓國教育現場與教師權威崩壞，為此特別成立「教權保護局」，展開一場痛快又大快人心的「鐵拳教育」行動。 主演卡司包括金武烈、李星民、秦基周、P.O等人，硬底子演員加上爽快劇情，果然一路狂飆。





同樣是韓國作品的SBS金土劇《我的王室死對頭》也不甘示弱，在該榜單中排名第六。 這部劇在韓國、新加坡、香港、孟加拉、台灣、越南等地都拿過第二名，在亞洲地區表現特別亮眼。



《我的王室死對頭》描述一名被朝鮮時代超級惡女附身的無名演員「申瑞霜」，從此變成「惡質女」，以及被稱為資本主義怪物的惡質財閥「車世界」，兩人展開一觸即發、像戰爭一樣的浪漫故事。 林知衍與許楠儁的浪漫喜劇火花魅力十足，人氣持續發燒。 根據尼爾森韓國的收視統計，《我的王室死對頭》最新播出的第12集更寫下10.5%的自有最高收視紀錄，氣勢同樣不容小覷。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞