國際巨星GD權志龍榮任釜山「世界遺產委員會」宣傳大使！化身和平使者發聲：守護全人類共同資產

K-Pop 傳奇天團 BIGBANG 隊長 G-Dragon（GD，本名權志龍）再添國際級新身份！本月將於南韓釜山隆重登場的第 48 屆聯合國教科文組織（UNESCO）「世界遺產委員會」，正式宣布邀請 GD 擔任官方形象大使，成為這場國際盛事的最強面孔。

南韓國家遺產廳於 3 日對外宣布這項重磅消息。在談到為何選定 GD 時，國家遺產廳大讚：「G-Dragon 是跨越 K-Pop 領域、在文化藝術界皆發揮全球影響力的藝術家，且一直以來致力於透過藝術解決社會問題並推廣公益文化。」對於南韓首度主辦世界遺產委員會而言，要將這份深刻的意義傳遞給全世界，GD 無疑是『最完美的夥伴』。」



事實上，GD 的善舉早已備受國際肯定。他在 2024 年大方捐出個人著作權收益，成立了公益法人「JusPeace 基金會（JusPeace Foundation）」並親自擔任榮譽理事長，基金會名稱正是由「正義（Justice）」與「和平（Peace）」組合而成。不僅如此，他在去年於慶州舉辦的 APEC（亞太經濟合作會議）首腦峰會中同样受邀擔任官方宣傳大使，更在歡迎晚宴上帶來精采演出，文化外交實力有目共睹。



這次接下 UNESCO 的重任，GD 將全力為保護全球世界遺產宣傳注入心力。其創辦的 JusPeace 基金會將與聯合國教科文組織攜手，於本月 10 日正式啟動名為「Heritage in Peace（和平遺產）」的全球企劃，號召大眾、企業與城市動起來，共同守護珍貴的人類文化結晶。該活動募集到的善款將全數撥入「世界遺產基金」，專款專用於搶救因戰爭衝突、氣候危機及自然災害而瀕臨毀滅的世界遺產。

國家遺產廳透露，GD 接下來將親自參與宣傳影片及相關活動，極力傳遞「透過文化與參與達成和平」這一核心理念。GD 經紀團隊相關人士也表示：「世界遺產是全人類必須共同守護的珍貴資產。我們希望傳遞出能讓更多人產生共鳴、並一起採取行動的和平訊息。」



聯合國教科文組織世界遺產委員會是審議全球世界遺產登錄、保存與保護方案的最高國際會議。這也是南韓自 1988 年加入《世界遺產公約》以來，時隔 38 年首度坐鎮主場舉辦。本屆大會的主會議將於 7 月 19 日至 29 日在釜山盛大舉行，屆時全球粉絲也將一同見證 GD在國際舞台上的全新風采！

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞