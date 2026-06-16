金在中大螢幕新作《紳士：惡鬼的竊竊私語》挑戰薩滿題材：「嘴上雖說不相信但似乎心裡仍在意」

首度挑戰薩滿題材並在電影中飾演一位巫師的歌手兼演員金在中，電影新作品《紳士：惡鬼的竊竊私語》即將上映，他也提到了自己對於巫術的看法，被問到是否相信？他表示雖然嘴上說不相信，但心裡似乎還是有點相信。

金在中在最近的訪談中提到，自己跟粉絲們聊天溝通的時候，也曾經討論過「為什麼會相信那個（法術）」，在不知不覺中似乎就去算了命，去看了生辰八字等等，也提到自己以前真的有一次非常迫切想問事情，還曾經去拜訪過所謂古代議政府的後代之類的知名法師童子。



金在中也被問到是否真正請人跳過大神？他也坦言的確有，而且他表示做一場這樣的法事其實不便宜，最基本都要1000萬韓元起跳，他也笑談自己過往的人生曾經歷許多風波，非常懇切的希望借助某些力量，所以就花錢做了這些法事。接著被問到「所以運勢因此好轉了嗎？」金在中斬釘截鐵地回答「並沒有」惹來全場大笑，他表示當時的法師對於他的過去說得相當準確，甚至說出很多只有他才知道的事情，但對於未來的預測並沒有相當精準。



此外，很多人也問金在中在拍攝後是否有見到鬼？他表示自己的精神很強大，有了上面提到的議政府經驗之後，讓他更加清楚自己遇到困難時如何穩住心理狀態。他笑說雖然之前那一次求神並沒有成功，但也讓他領悟到很多事情，人在迫切的時候總會想求助某些力量，譬如雖然不是基督徒卻想尋找上帝，所以他學到的就是在尋求神的幫助之前，先為自己尋找答案。



金在中也提到，偶爾想聽聽積極的正面評價，所以想去看看生辰八字，不過他也不諱言，大家都知道金在中從小就被收養，真正的生辰八字跟後來得到的應該是不同的，不過也根據心情來聽取建議，如果有些不好的事情自己也會多多小心提防，沒什麼壞處。

《紳士：惡鬼的竊竊私語》是一部恐怖題材電影，講述了去日本神戶廢神社考察的3名大學生消失後，巫師明鎮（金在中飾）揭開事件真相，與奇異的惡鬼對抗的故事。這也是金在中時隔14年再度回歸大螢幕的作品，更是首度挑戰巫師角色，本片將於6月17日在韓國上映。

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