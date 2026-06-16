《鐵拳教育》影響擴大！南韓共同民主黨、京畿道教育監提議設立「現實版教權保護局」：恢復學校共同體、捍衛學生受教權

在 Netflix 上以痛擊校園惡霸、維護教權而熱度爆棚的新劇《鐵拳教育》，竟然一路從串流螢幕影響到政壇！面對現實中日益猖獗的校園暴力、侵害教師權益以及「恐龍家長」的惡意投訴，南韓共同民主黨智庫與京畿道教育監近日紛紛提議仿效劇中設定，設立國家級的「教權保護局」（或教育活動保護局）。

Netflix 話題新劇《鐵拳教育》改編自人氣網路漫畫，講述教育部部長直屬虛擬組織「教權保護局」的督導官們被派駐到校園現場，解決校園暴力與侵害教權問題的故事。 劇集公開後，大批觀眾直呼大快人心，但同時，劇中督導官為了管教學生而採取體罰的設定，也在社會上引發了部份憂慮的聲音。



在此趨勢下， 共同民主黨智庫「民主研究院」在本月 12 日發表的政策提案中，提出有必要在教育部內設立「教育活動保護局」，即建立一個整合管理侵害教育活動事件、由國家承擔責任的專責組織。 報告書將《鐵拳教育》定調為「大眾文化敏銳捕捉到校園現場不安氛圍」，指出：「侵害教權的行為，不僅給教師個人造成損害，還會進一步導致課堂教學萎縮、教師逃避生活指導、校外體驗活動減少，甚至演變成『以迴避投訴為目的』的消極校務運作。 這最終將造成學生的受教權受損，以及公立教育的信任度下滑。」

研究院建議，教育活動保護局不應是「懲罰型的特殊機構」或擁有強制調查權限的機關，而是應該具備執行保護程序、調解衝突以及分擔責任的功能，定位為核對學校資料、面談相關人士、整理證據、檢視受害教師保護措施、案件分類以及移交相關機構的「教育行政支援、調解與現場應對機構」。

此外，他們也主張應將教育部內的「教育活動保護局」、市與道教育廳內的「教育活動保護支援中心」法制化為法定機構，並在教育支援廳層級設立「現場支援小組」，將過去分散的因應機制進行有機的串聯。



京畿道教育監當選人安敏錫也於 12 日透過個人FB表示已看完《鐵拳教育》，指出：「因為是改編自網路漫畫，劇中暴力且誇張的層面的確讓人感到不適，但這也讓我開始深刻思索校園功能崩潰已經的現實。 眾多教師與家長之所以會收看《鐵拳教育》，背後一定有其原因。 此時此刻，恢復學校共同體之間的信任比什麼都重要。」

安敏錫提及「民主研究院」提出增設「教育活動保護局」的建議，表示：「恢復教權已是刻不容緩的課題，因此十分期待教育部的果斷決策。」

安敏錫進一步提議，針對京畿道教育廳是否增設「教權保護局」進行公開討論：「京畿道型的教權保護局，其目的是為了恢復學校共同體，打造一個讓學生上學感到興奮、教師受到尊重、家長能夠放心的校園環境。 我會等待各界讚成與反對的意見。」



很多韓國網友對安敏錫的提議留言表達共鳴：「一定要打造這一機構」、「必須是直屬於教育部、而不是隸屬於校長」、「在賦予權力的同時，也需要有能夠監督的機制」、「家長插手校務越少，教權就能越快恢復」、「真心希望這個政策一定要實現，不要再有受害的學生和老師」。

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