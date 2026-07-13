《公寓黑風暴》6.3%收視炸裂，池晟率怪咖住戶槓上惡勢力，這部犯罪爽劇週末全韓都在看

韓國演技派男神池晟帶著新作《公寓黑風暴》強勢回歸，上週六（11日）在JTBC首播就開出紅盤，寫下全國平均收視率4.6%、首都圈最高衝到6.3%的佳績，直接空降非地上波（有線台）收視冠軍，氣勢超旺！這部結合懸疑、喜劇與動作的週末劇，才播第一集就讓觀眾看得目不轉睛，接下來發展更讓人迫不及待。

日常變陰謀，公寓裡藏著178億祕密

《公寓黑風暴》故事就發生在韓國過半人口居住的「公寓」裡，編劇腦洞大開，把停車糾紛、包裹亂象、管理費明細這些你我天天遇到的小事，全部變成懸疑陰謀的原料。誰想得到，平平無奇的長期修繕準備金，居然藏著178億的鉅款？一群怪咖住戶因此動了歪腦筋，卻意外揭開更大黑幕，越演越瘋狂。

編劇金允英透露：「希望大家看完之後，會回頭關心一下身邊的鄰居。」看似荒謬的劇情，其實偷偷在傳遞溫暖——原本冷冰冰的公寓大樓，最後竟變成鄰居互相扶持的「另類家人」港灣，笑中帶淚的轉折超有後勁。



黑道老大裝乖當主委，正義來得莫名其妙

全劇最大看點，就是池晟飾演的前黑道老大「朴海江」，為了私慾假裝成普通住戶，還選上管委會主席，本來只想撈錢，卻陰錯陽差變成剷除大惡勢力的「暗黑英雄」。這種「壞人對上更壞的人」的設定，痛快又帶點諷刺，看著海江一邊掩飾身分、一邊跟更兇惡的對手鬥智鬥勇，爽度破表！

這齣戲還拋出一個有趣關鍵詞——「間歇性家人」，意思就是「有需要時才熱情裝熟」的怪咖組合。海江和假扮他老婆的考生姜夏莉（河潤景 飾），以及社區裡各懷鬼胎的住戶，原本互不信任，卻在混戰中越來越有默契，甚至比真家人還罩，重新定義了現代社會的鄰里關係。



演技派大亂鬥，池晟+河潤景+朴丙垠+文素利全員飆戲

卡司一字排開全是實力派！池晟把黑道老大的狠勁與裝乖住戶的反差演得淋漓盡致，讓人一秒入戲；河潤景飾演的落榜法考生，為了賺生活費接演「代理老婆」，清澈又堅毅的眼神替劇情注入活力。而朴丙垠飾演的管委會大反派，跟池晟處處針鋒相對，張力十足；再加上文素利飾演掌握社區所有祕密的實權人物，四位演員互飆演技，火花四射，看得超過癮。



笑到一半變驚悚，動作場面來真的

別以為只是搞笑鬧劇！《公寓黑風暴》從小小插曲一路滾成跨國黑幫牽扯其中的巨大風暴，後半段節奏急轉直下，懸疑冷冽的氛圍讓人背脊發涼。池晟更親自上陣多場赤手空拳的搏鬥戲，拳拳到肉，搭配出乎意料的劇情翻轉，保證讓你週末夜牢牢黏在電視前。

導演趙容元堅持：「喜劇可以荒謬，但角色情感必須真實。」劇組在誇張情節中牢牢抓住人性底色，打造出一部既幽默又扎實的諷刺傑作。



《公寓黑風暴》每週六、日晚上10點40分在JTBC播出，想看池晟如何從痞子老大變身另類英雄，千萬別錯過這齣笑鬧中藏著深意的爽快好戲！



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