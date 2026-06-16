《鐵拳教育》金武烈下半年檔期排滿！手握兩部新作，三搭《少年法庭》黃金團隊

憑藉 Netflix 原創影集《鐵拳教育》再次攀上演藝事業高峰的硬派男神金武烈，已準備好在今年下半年開啟「勞模模式」全面回歸！近期已接連預告了兩部全新作品，拉滿了粉絲們的期待值。

金武烈的兩部新作分別為《奶奶》與《First Doctor》。 《奶奶》是一部動作驚悚劇，改編自同名網路漫畫，講述過著平凡生活的 70 多歲婦人「淑子」，在得知孫子遇害背後隱藏著巨大惡勢力的真相後，毅然決定挺身而出展開復仇。

這部劇先前就因實力派女星李姃垠挑戰生涯首部動作片而備受矚目，而金武烈在收到劇本提案後也爽快點頭加盟，促成兩人繼《少年法庭》後時隔 4 年再次同台戲飆。 在《鐵拳教育》中飾演「羅華振」大展俐落身手的他，這次在《奶奶》中又將展現怎樣的「金武烈式硬派動作戲」，已成為各界關注的焦點。



如果說《鐵拳教育》的爽快打戲將在《奶奶》中延續，那麼其對社會拋出沉重反思的深刻內涵，則將在《First Doctor》中深化。 《First Doctor》是一部以人文關懷為核心的醫療劇，背景設定在因人口驟減而面臨經營危機、甚至可能遭到割捨廢科的綜合醫院「小兒外科」，劇情圍繞著一群肩負使命感的醫生，他們負責孩子們人生中的第一次手術、為孩子開啟第一個未來，並成為孩子生命中的「第一個大人」， 預計將向觀眾傳遞遞極具重量的社會訊息。 金武烈將在劇中與女神鄭麗媛攜手合作。

值得一提的是，《First Doctor》將由名導洪鍾燦執導，這將是金武烈繼《少年法庭》、《鐵拳教育》後，第三度與洪導演展開合作。 此外，該劇劇本還將由《少年法庭》的編劇金玟錫操刀，促成了《少年法庭》的編劇、導演與男主角再次「鐵三角大合體」。



另一方面，根據 Netflix 官方網站 Tudum 於 15 日公佈的數據顯示，於本月 5 日面向全球同步公開的《鐵拳教育》，在上線短短 3 天內便強勢登頂「非英語部門節目」全球收視排行榜冠軍，在各國觀眾中引起巨大共鳴和熱烈討論。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞