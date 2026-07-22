《公寓黑風暴》池晟被問「想和李寶英一起演戲嗎？」笑回「怕演不好被罵」甜蜜發言讓人期待兩人同框

池晟近日登上 JTBC《Newsroom》接受訪問，除了分享新劇《公寓黑風暴》，也談起妻子李寶英與家庭日常，溫暖又真摯的分享再次展現他的魅力。

池晟談到新劇《公寓黑風暴》的出演契機，表示自己喜歡能激發想像力的劇本，而劇中圍繞公寓展開的各種事件與可能性，也讓他決定接演。劇中他飾演綠洲幫前任老大「朴海江」一角，雖然劇情從尋找藏在公寓內的鉅額財富展開，但他認為角色真正尋找到的，是鄰里之情、家人之情，以及人與人之間溫暖的連結，希望觀眾也能透過作品感受到生活中的美好。



被問到是否有想過與妻子李寶英出演同一部作品時，池晟笑著表示：「有想過！但如果演不好，感覺會被她罵。」他也打趣說：「因為就在眼前，所以想法突然改變了。」夫妻倆的甜蜜互動讓人會心一笑，也讓人忍不住期待：「希望有一天真的能看到兩人在作品中同框演戲！」



談及目前最重視的事情，池晟表示：「最近關心的是育兒和家務。」他分享自己會思考如何不對孩子發脾氣、傾聽孩子與妻子的想法，一點一點累積每天的生活，也希望成為能像朋友一樣陪伴孩子的父親。而他現在最大的願望就是「健康」，因為只有保持健康，才能陪伴家人，也能繼續演戲。



池晟與李寶英交往6年後於2013年結婚，婚後育有一女一子。夫妻倆偶爾透過 IG 分享溫馨家庭日常，為兼顧演藝事業與家庭生活，也約定輪流投入作品，並透過應援咖啡車為彼此應援，展現長久婚姻中的甜蜜與默契。近期池晟出演《公寓黑風暴》回歸螢幕，而李寶英也傳出正在討論出演新劇《離婚調查官洪末金》，夫妻倆各自在戲劇領域持續帶來新作品。



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