孔曉振新劇《殺手媽咪》挑戰沉默寡言的殺手！自曝「台詞超少」：背詞壓力小很多XD

《殺手媽咪》主演孔曉振分享了這次飾演殺手角色的感想，雖台詞少壓力變小，卻也比想像中困難許多。

本週舉行的MBC全新金土劇《殺手媽咪》發佈會上，導演尹鍾鎬、孔曉振、鄭準元、李相二、無真星、崔宇成、李銀泉等人出席活動，分享拍攝幕後故事。





《殺手媽咪》講述擁有世界上最危險工作的職業媽媽柳寶娜（孔曉振 飾），在殺手與上班族、妻子與母親這雙重人生之間，努力維持屬於自己的工作與生活平衡（Work-Life Balance）的故事。劇集將透過一名為了守護家人而再次踏上戰場的女性，帶來動作、喜劇與貼近現實的共鳴。



當天，孔曉振介紹自己的角色表示：「我飾演的是過去以『翠鳥』之名活躍的傳奇殺手，如今則以Doorumy電子營業3組部長的身分生活的柳寶娜。」



她表示：「看過原作網漫的粉絲，應該都對角色有自己的想像，但透過影像呈現的柳寶娜，也會讓大家感受到更加立體的人物魅力。這個角色最大的魅力，在於她很擅長控制並隱藏自己的情緒。不只是殺手的一面，她身為某個家庭的媳婦、職業媽媽的日常，也以很好的平衡呈現出來。大家也會很好奇，一位家庭主婦、媳婦、妻子，究竟是因為什麼契機才會重新回到這份工作，這也是本劇的一大看點。」



她也分享了拍攝過程中的辛苦與感想。孔曉振表示：「因為這是一個沉默寡言的殺手角色，和前作相比，台詞量明顯少了很多，所以拍攝時背台詞的壓力也減輕不少。」她接著說：「不過，實際演出後才發現，殺手角色比我想像中困難得多。因此我特別著重於呈現有丈夫和女兒等待自己回家的日常生活，以及殺手身分之間來回切換時的反差感。」





《殺手媽咪》已於昨晚（7月31日）21點50分首播。



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