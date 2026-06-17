鄭敬淏、秀英戀情告吹內幕曝光！圈內早洩端倪「女方片場憔悴、男方絕口不提她」

韓國演藝圈公認的「長壽情侶」鄭敬淏與秀英日前無預警宣佈結束長達14年的戀情，讓不少粉絲震驚不已。

但根據多名演藝圈相關人士及YT頻道爆料，其實兩人的感情早已出現裂痕，分手絕非臨時起意，甚至早在對外公開前，身邊親友就已經嗅到不對勁。

說起這一對，過去可是不少人心中「模範情侶」的代名詞，沒想到如今卻走上各奔東西的路。 早在前陣子，就有眼尖網友發現兩人默默在社群上取消追蹤彼此，當時分手傳聞就已經甚囂塵上。 不過根據爆料圈內普遍認為他們實際決裂的時間點，恐怕比官方聲明來得更早。



秀英的狀態更是藏不住。 據悉，她在拍攝新戲《偶像瘋子》期間，劇組工作人員就私下議論，說她臉色明顯憔悴、心事重重。 雖然有人覺得是角色比較沉重的關係，但她連休息時間都提不起勁，完全沒有以往的開朗活力，讓身邊的人都相當擔心。 如今分手消息一出，大家才恍然大悟，原來當時種種跡象都是有原因的。



而鄭敬淏這邊同樣低調到不尋常。 還記得去年底他上好友孝淵的YouTube節目時，整場話變得超少，更讓粉絲訝異的是，以前動不動就會放閃、把秀英掛嘴邊的他，這次卻從頭到尾對女友兩個字絕口不提。 現在回頭看，那時候兩人關係恐怕就已經降到了冰點。



至於分手消息要怎麼公開，雙方似乎也有不同想法。 據傳鄭敬淏方面希望能低調處理、讓風波靜靜過去，但秀英這邊則傾向把關係果斷釐清、盡快對外說明。 雖然協調過程中有些微的意見不合，但最後彼此還是顧及對方未來，決定同步整理社群狀態，一起對外認了分手。



兩人在本月9日透過經紀公司發出的聲明，證實「結束了14年的戀人關係，並決定往後以好的同事身分繼續為彼此應援」。 雖然結局讓許多人感嘆，但近15年的陪伴相處，依舊是演藝圈中難得的一段緣分。

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