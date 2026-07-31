《金特務：本色回歸》蘇志燮難得談愛妻趙銀政！「希望她以自己的名字生活」一句話展現滿滿尊重與愛

蘇志燮近日難得談起妻子趙銀政，低調又溫柔的一番話讓不少人感受到他的細膩心意。他表示，希望妻子能以「趙銀政」這個名字生活，而不是只被稱為「某人的妻子」。

接受採訪時，蘇志燮也分享《金特務：本色回歸》熱播後妻子的反應。他透露：「她首先說因為拍攝過程很辛苦，所以辛苦了，也說作品很好看，還提到身邊很多人都在討論這部劇。」不過他也坦言，自己平時在家並不常聊工作相關的事情。



談到過去較少公開提及妻子的原因，蘇志燮表示：「我希望她能以自己的名字生活。」他解釋：「如果曝光太多，大家就會一直稱呼她為某某人的妻子，這點讓我有些抱歉，所以才會比較少談起她。」簡單的一句話，也展現出他希望守護妻子、尊重她獨立身份的溫柔心意。



蘇志燮於2020年與小17歲的前主播趙銀政結婚，兩人因電影《雨妳再次相遇》（《現在，很想見你》）採訪而相識，交往一年後步入婚姻。當時兩人沒有舉辦大型婚禮，而是捐款5000萬韓元，以低調又有意義的方式迎來人生新篇章，婚後也一直低調守護著彼此的幸福。



另一方面，蘇志燮在《金特務：本色回歸》中飾演平凡爸爸金部長，憑藉細膩父愛與精彩動作戲獲得觀眾喜愛。該劇於25日播出第10集完結，最高收視率達23.1%，創下今年播出韓劇中的亮眼成績。劇組也將於8月前往關島享受獎勵休假，期待蘇志燮與演員們能在旅途中留下美好回憶，也希望粉絲能看到更多幕後花絮與珍貴合照！



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