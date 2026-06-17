韩剧又崛起了！Netflix《铁拳教育》全球制霸！《我的王室死对头》也杀进前十

Netflix原创韩剧《铁拳教育》真的红翻了！根据全球OTT收视排行网站FlixPatrol统计，本月5日首播的《铁拳教育》，截至15日为止已经冲上TV部门全球冠军宝座。

不只韩国观众买单，这部剧在巴西、智利、埃及、法国、德国、香港、印度、日本、马来西亚、摩洛哥、挪威、新加坡等总共44个国家/地区都拿下第一名，热潮横跨亚洲、欧洲、南美洲，可以说是真正的「全球制霸」。



《铁拳教育》剧情描述因为学生、老师、家长纷纷越线，导致韩国教育现场与教师权威崩坏，为此特别成立「教权保护局」，展开一场痛快又大快人心的「铁拳教育」行动。 主演卡司包括金武烈、李星民、秦基周、P.O等人，硬底子演员加上爽快剧情，果然一路狂飙。





同样是韩国作品的SBS金土剧《我的王室死对头》也不甘示弱，在该榜单中排名第六。 这部剧在韩国、新加坡、香港、孟加拉、台湾、越南等地都拿过第二名，在亚洲地区表现特别亮眼。



《我的王室死对头》描述一名被朝鲜时代超级恶女附身的无名演员「申瑞霜」，从此变成「恶质女」，以及被称为资本主义怪物的恶质财阀「车世界」，两人展开一触即发、像战争一样的浪漫故事。 林知衍与许楠儁的浪漫喜剧火花魅力十足，人气持续发烧。 根据尼尔森韩国的收视统计，《我的王室死对头》最新播出的第12集更写下10.5%的自有最高收视纪录，气势同样不容小觑。

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