《我的王室死對頭》剩兩集收官！老哏反覆喂、女主從強勢變廢柴！「英雄救美無限迴圈」觀眾看到心累

韓劇《我的王室死對頭》離大結局只剩最後兩集，沒想到劇情進入後半段後，反而引發兩極評價。 根據韓媒報導，雖然這部SBS金土劇一開始因為角色設定新鮮、節奏明快大獲好評，但最近幾集卻因為衝突不斷重複、感情線轉折太牽強，讓觀眾開始不耐煩。

上週播出的第11、12集中，由林知衍飾演的女主角「申瑞霜」終於發現自己的真實身份，一步步接近穿越時空的祕密。 隨著鋪了一整季的伏筆一一揭開，收視也跟著飆升，第12集更以10.5%寫下自身最高收視紀錄。 不過收視數字漂亮，網友的反應卻不是這麼一回事。

最大的問題就是「同樣的套路一直玩」。 前期還有朝鮮時代的故事線、從無名演員翻身大明星的過程，以及跟許楠儁飾演的「車世界」相愛相殺的關係，內容相當豐富。 但到了後半段，卻變成申瑞霜不斷陷入危機、車世界不斷出來救她的無限迴圈。 不管是喝下摻了安眠藥的水，還是奶奶家拆遷引發的糾紛，事件雖然一直發生，但不少觀眾覺得這不是為了推進主線，反而像是在刻意製造緊張，看久了不是緊張是疲憊。



角色情緒和行為的轉變也讓人霧裡看花。 本來把公司利益擺第一的車世界，某天突然眼裡只剩下申瑞霜; 而原本強勢果斷的申瑞霜，到後期卻變得相對無力。 更誇張的是，原本跟車世界對立的「毛泰姬」（蔡書安飾）居然莫名其妙跟他聯手，讓不少人傻眼直呼：「角色的心情我真的無法理解」、「中間是不是跳過太多沒演？」不過也有另一派觀眾認為，這不是角色崩壞，而是透過愛情與關係的變化，讓人物的轉變更立體。



儘管罵聲不少，但《我的王室死對頭》還沒到無力回天的地步。 第12集終於揭開了申瑞霜身份與穿越時空的關鍵反轉，讓觀眾對結局的好奇心不減反增。 申瑞霜的最終命運、她跟車世界的關係、以及對張勝祖飾演的「崔門道」復仇能否成功，都還是剩下的看點。



此外，對手戲劇組來勢洶洶。 MBC金土劇《大叔再出招》最近穩穩守在4~5%的收視區間，氣勢不錯; JTBC的週末劇《新進社員姜會長》更是直線攀升。 在週五到週末的收視大戰越來越激烈的狀況下，《我的王室死對頭》能不能克服後半段的負評、漂亮收尾，觀眾們都在看。

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