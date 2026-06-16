《我的王室死对头》剩两集收官！老哏反覆喂、女主从强势变废柴！「英雄救美无限回圈」观众看到心累

韩剧《我的王室死对头》离大结局只剩最后两集，没想到剧情进入后半段后，反而引发两极评价。 根据韩媒报导，虽然这部SBS金土剧一开始因为角色设定新鲜、节奏明快大获好评，但最近几集却因为冲突不断重复、感情线转折太牵强，让观众开始不耐烦。

上周播出的第11、12集中，由林知衍饰演的女主角「申瑞霜」终於发现自己的真实身份，一步步接近穿越时空的秘密。 随著铺了一整季的伏笔一一揭开，收视也跟著飙升，第12集更以10.5%写下自身最高收视纪录。 不过收视数字漂亮，网友的反应却不是这么一回事。

最大的问题就是「同样的套路一直玩」。 前期还有朝鲜时代的故事线、从无名演员翻身大明星的过程，以及跟许楠儁饰演的「车世界」相爱相杀的关系，内容相当丰富。 但到了后半段，却变成申瑞霜不断陷入危机、车世界不断出来救她的无限回圈。 不管是喝下掺了安眠药的水，还是奶奶家拆迁引发的纠纷，事件虽然一直发生，但不少观众觉得这不是为了推进主线，反而像是在刻意制造紧张，看久了不是紧张是疲惫。



角色情绪和行为的转变也让人雾里看花。 本来把公司利益摆第一的车世界，某天突然眼里只剩下申瑞霜; 而原本强势果断的申瑞霜，到后期却变得相对无力。 更夸张的是，原本跟车世界对立的「毛泰姬」（蔡书安饰）居然莫名其妙跟他联手，让不少人傻眼直呼：「角色的心情我真的无法理解」、「中间是不是跳过太多没演？」不过也有另一派观众认为，这不是角色崩坏，而是透过爱情与关系的变化，让人物的转变更立体。



尽管骂声不少，但《我的王室死对头》还没到无力回天的地步。 第12集终於揭开了申瑞霜身份与穿越时空的关键反转，让观众对结局的好奇心不减反增。 申瑞霜的最终命运、她跟车世界的关系、以及对张胜祖饰演的「崔门道」复仇能否成功，都还是剩下的看点。



此外，对手戏剧组来势汹汹。 MBC金土剧《大叔再出招》最近稳稳守在4~5%的收视区间，气势不错; JTBC的周末剧《新进社员姜会长》更是直线攀升。 在周五到周末的收视大战越来越激烈的状况下，《我的王室死对头》能不能克服后半段的负评、漂亮收尾，观众们都在看。

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