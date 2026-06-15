Red Velvet瑟琪突宣布停更兩週！疑受表妹離世打擊，粉絲湧入留言區打氣

人氣女團 Red Velvet 成員 瑟琪（Seulgi）將暫停更新 YouTube 兩週。雖然她本人並未直接提及原因，但外界推測與YouTuber表妹有關。

14日，瑟琪個人 YouTube 頻道《Hi Seulgi》的製作團隊透過社群公告表示：「原定於 6 月 19 日及 6 月 26 日上傳的影片將暫停更新，頻道將進入約兩週的休息期。」

製作團隊表示：「懇請各位訂閱者多多包涵，我們將在調整好狀態後，於 7 月帶著全新影片與大家見面。」儘管停更公告來得突然，粉絲們仍紛紛留言送上真摯的安慰與支持，希望瑟琪能夠平安度過悲傷時刻。



此前，關於瑟琪的表妹、YouTuber SUJIN（秀真，수진）於 7 日因突發事故離世的消息，直到近日才傳出，令許多人深感震驚，享年 30 歲。自稱是逝者表姊的 A 女士透過 SUJIN 的 YouTube 頻道留言區親自發布訃聞表示：「我們永遠可愛的秀真，已於 6 月 7 日因突如其來的事故化作天上的星星。」

A 女士也表示：「誠摯懇請一直以來真心喜愛秀真的 YouTube 頻道、並給予她超乎想像關愛的訂閱者們，也能為她人生最後的旅程獻上溫暖的哀悼與祈禱。」

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