揚言朝BTS光化門演唱會丟汽油瓶！恐攻威脅後續曝光，發文者遭警方提告並求償

警方將針對發布 BTS 防彈少年團「光化門演出恐攻威脅文章」的發文者等人，提起損害賠償訴訟。

韓國警察廳15日表示，針對虛假的網路公共威脅犯罪相關案件，已決定就包括BTS光化門演出恐攻威脅事件在內的3起案件提起損害賠償訴訟。



為了應對造成國民不安與社會混亂，並導致不必要警力投入的公共威脅及虛假報案行為，警方自去年12月起在全國各市、道警察廳設立並運作損害賠償審議委員會。

此前，警方已向反覆在網路上發布「將炸毀仁川大仁高中、京畿道秋月高中、光州金塘中學、忠清南道龍華高中」等內容的嫌疑人，求償7164萬韓元。此外，也曾向發布「將以自製炸彈炸毀首爾月溪高中」文章的嫌疑人求償360萬韓元。

這次，首爾警察廳計劃針對在BTS光化門演出相關網路貼文中發布「要在礦泉水瓶內裝入汽油後投擲」內容的嫌疑人，提起228萬韓元的損害賠償訴訟。嫌疑人是一名50多歲的男子，調查顯示，該名男子曾22次發布類似的威脅性言論。



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京畿南部警察廳也計劃向自去年12月至今年2月期間，向Kakao與KT發送虛假炸彈設置電子郵件，並向119安全報案中心寄送威脅郵件、聲稱將炸毀江南站、釜山站及天安牙山站等地的嫌疑人，求償總計3191萬韓元。

此外，警方也將向在網路社群發布虛假威脅文章、聲稱要炸毀總統辦公室、青瓦台、總統官邸，以及位於京畿道城南市盆唐區的公寓社區與大樓的嫌疑人，求償121萬韓元。

韓國警察廳表示：「為防止因浪費公權力而造成治安漏洞，並避免引發國民不安，我們將積極運作損害賠償審議委員會。」

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