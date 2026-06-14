IG互追还密访侄子？ 《我的王室死对头》许楠儁惊爆热恋同剧女星，洪伊雪发声：只是大学同学！

期在 Netflix 上凭藉奇幻浪漫剧《我的王室死对头》疯狂圈粉、热度直冲天际的「新晋男神」许楠儁，戏里戏外都成了镁光灯焦点！然而人红是非多，近期南韩多个网路社群疯传许楠准与同剧演员洪伊雪(홍이설)正在热恋，甚至连男方家人都已经认可默默！对此，女方沉默多日后，在今天做出了正面回应。

此前，有网友发现，在《我的王室死对头》中饰演宋室长新秘书的洪伊雪，私底下不仅与许楠儁及其侄子 IG 互相追踪，还经常在男方侄子的帐号下面留言，男方也被抓包给女方多年前的陈年旧照点赞。 网友据此猜测两人正在谈地下情，可能连彼此的家人都已经很熟悉，甚至激进猜测洪伊雪能拿到该剧的角色，全靠许楠儁在背后帮忙拉线。



面对铺天盖地的猜测，洪伊雪於13 日透过个人 SNS 正面否认恋情：「外界所提及的那位演员（许楠儁），只是在大学时期因为一起上课而变熟的优秀同僚，恋爱说完全不是事实！」



洪伊雪坦言，在决定发表声明之前，内心经历了许多纠结：「我原本担心这篇澄清文会不会反而引发其他误会，所以一直不敢轻易站出来。 然而，看到不断扩散的各种猜测似乎会对男方演员造成困扰，因此决定亲自向大家说明。」

最后，她不忘安抚粉丝：「目前网路上流传的恋爱说以及与电视剧相关的传闻全都不属实，大家不用担心。」并恳请大众停止过多揣测。



洪伊雪主动澄清后，引来不少网友留言力挺女方，感慨道：「女方一定是被折磨到很不好受，才会这样公开发声吧」、「过度幻想的网友真该看看医生」。

目前，许楠儁正凭藉在 SBS、Netflix联播剧《我的王室死对头》中饰演男主角「车世界」一角人气暴涨，而洪伊雪也曾以秘书角色出演同一部作品。

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