《請回答1988》寶拉×善宇再合體！柳慧英、高庚杓同框出演《我獨自生活》，戲裡夫妻戲外也有特別緣分

《請回答1988》的寶拉與善宇又同框啦！柳慧英、高庚杓近日一起錄製《我獨自生活》，已經開始期待播出啦！

今日（29日），據韓媒報導，柳慧英與高庚杓近日已完成《我獨自生活》的錄製。隨後，MBC 方面也證實消息，表示：「兩人最近確實完成《我獨自生活》的拍攝，出演集數預計將於8月初播出。」



柳慧英與高庚杓曾在2015年播出的tvN經典劇《請回答1988》中，分別飾演「成寶拉」與「成善宇」，在劇中以「年上女×年下男」夫妻的設定合作。兩人從暗戀、戀愛一路發展到結婚的故事線，當時獲得許多觀眾喜愛。



而現實生活中，兩人其實也是建國大學藝術設計學院電影系的前後輩關係，在拍攝《請回答1988》之前便已結下緣分。此前公開的劇組幕後花絮中，兩人在得知彼此將飾演對手角色時，也曾展現出驚喜反應，展現出特別的默契。



據悉，這次兩人合體出演《我獨自生活》，是在柳慧英近期首次透過節目公開私下日常後促成，也因此引發更多期待。此前，柳慧英曾在節目中分享親自布置的家與生活點滴，公開學習外語、運動、閱讀、寫日記等習慣，展現出與戲劇角色不同面貌的自然魅力。



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