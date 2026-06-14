「哥，恭喜你」「我也迎來這一天」！金武烈×許楠儁因《Sweet Home》結緣，各自新作走紅，戲外互傳祝賀掀熱議

金武烈與許楠儁（許南俊）近期因各自作品人氣攀升，互相傳訊祝賀的暖心互動也引發關注，也讓不少粉絲開始期待，兩人未來是否還有機會再度合作。

金武烈近日在接受 Netflix《鐵拳教育》訪問時，談到了與後輩許楠儁之間的特別緣分。近期憑《我的王室死對頭》人氣急升的許楠儁，曾公開表示金武烈是自己的演藝圈榜樣。對此，金武烈也開心表示：「看到楠儁發展得這麼好，我真的很開心。」



兩人因 Netflix《Sweet Home》結緣，不僅是演藝圈前後輩，也是成均館大學的學長學弟。雖然是在拍攝現場首次見面，但因為有著校友這層特別緣分，很快便拉近距離。近期《鐵拳教育》與《我的王室死對頭》雙雙獲得亮眼成績，也讓這對前後輩忍不住互相送上祝福。



金武烈透露，自己特地傳訊息給許楠儁表示：「我們兩個真的都該好好恭喜一下。」而許楠儁則回覆：「哥，恭喜你！沒想到我也有迎來這一天的時候。」對此，金武烈暖心回覆：「那就盡情享受這份喜悅吧，也別忘了感謝所有支持我們的人。」



《鐵拳教育》講述為了守護因越界學生、教師與家長而逐漸崩壞的韓國教育現場，特別成立的「教權保護局」所展開的一連串痛快又犀利的故事。金武烈在劇中飾演前特戰司令部出身、教權保護局監察官「羅華振」，總是一身黑色西裝、外表看似冷酷寡言，卻始終站在受害者一方，毫不留情地向破壞教育現場的惡人揮出正義鐵拳。



而《我的王室死對頭》則講述被朝鮮時代惡女靈魂附身、性格轉變為「惡女」的無名演員申瑞霜，以及被稱為資本主義怪物的財閥車世界之間，一觸即發、宛如戰爭般的浪漫喜劇故事。許楠儁飾演前世為大君、今生成為財閥的「車世界」，直球追愛的魅力讓許多觀眾紛紛淪陷。隨著下週即將迎來大結局，劇情走向也備受期待。



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