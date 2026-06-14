「哥，恭喜你」「我也迎来这一天」！金武烈×许楠儁因《Sweet Home》结缘，各自新作走红，戏外互传祝贺掀热议

金武烈与许楠儁（许南俊）近期因各自作品人气攀升，互相传讯祝贺的暖心互动也引发关注，也让不少粉丝开始期待，两人未来是否还有机会再度合作。

金武烈近日在接受 Netflix《铁拳教育》访问时，谈到了与后辈许楠儁之间的特别缘分。近期凭《我的王室死对头》人气急升的许楠儁，曾公开表示金武烈是自己的演艺圈榜样。对此，金武烈也开心表示：「看到楠儁发展得这么好，我真的很开心。」



两人因 Netflix《Sweet Home》结缘，不仅是演艺圈前后辈，也是成均馆大学的学长学弟。虽然是在拍摄现场首次见面，但因为有著校友这层特别缘分，很快便拉近距离。近期《铁拳教育》与《我的王室死对头》双双获得亮眼成绩，也让这对前后辈忍不住互相送上祝福。



金武烈透露，自己特地传讯息给许楠儁表示：「我们两个真的都该好好恭喜一下。」而许楠儁则回覆：「哥，恭喜你！没想到我也有迎来这一天的时候。」对此，金武烈暖心回覆：「那就尽情享受这份喜悦吧，也别忘了感谢所有支持我们的人。」



《铁拳教育》讲述为了守护因越界学生、教师与家长而逐渐崩坏的韩国教育现场，特别成立的「教权保护局」所展开的一连串痛快又犀利的故事。金武烈在剧中饰演前特战司令部出身、教权保护局监察官「罗华振」，总是一身黑色西装、外表看似冷酷寡言，却始终站在受害者一方，毫不留情地向破坏教育现场的恶人挥出正义铁拳。



而《我的王室死对头》则讲述被朝鲜时代恶女灵魂附身、性格转变为「恶女」的无名演员申瑞霜，以及被称为资本主义怪物的财阀车世界之间，一触即发、宛如战争般的浪漫喜剧故事。许楠儁饰演前世为大君、今生成为财阀的「车世界」，直球追爱的魅力让许多观众纷纷沦陷。随著下周即将迎来大结局，剧情走向也备受期待。



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