池昌旭稅務風波延燒！節目裡「每晚幻想兆元人生」夢想才說完，如今乖乖補稅

男神池昌旭最近因為爆出遭追徵數十億韓元稅金，震驚演藝圈！而他在事發前上節目暢談「理財哲學」的片段也被翻出來，當時他笑說與其把錢留給自己投資，不如交給聰明CEO，還自爆每晚都在幻想自己成為「兆元富豪」，如今對比現實處境，顯得格外諷刺。

池昌旭上月16日才跟全智賢、具教煥一起上YouTube節目《藉口GO》，宣傳新電影《軍體》。 當時聊到股票投資，池昌旭一臉正經說：「我最近對美股還滿有興趣的。 不過我覺得，與其等大公司倒掉，我自己倒掉的機率還比較高吧？ 與其把錢留在自己手上，不如交給聰明的CEO還比較安全。」一席話逗得全場笑翻。

接著他又自爆，每天晚上睡不著的時候都會亂想一些有的沒的，最常做的就是「想像自己變成有錢人」。 主持人劉在錫跟南昶熙忍不住吐槽：「你現在就已經很有錢了啊！」、「到底想變多有錢？」結果池昌旭毫不猶豫回答：「兆元等級的那種。」全智賢追問：「想像完之後然後呢？」池昌旭露出滿足的笑容說：「沒有然後，就是很開心。」



至於如果真的變成兆元富豪想做什麼？ 池昌旭竟然說：「想創造一個村落。」劉在錫馬上解讀：「就是買一塊地，跟喜歡的朋友一起打造屬於自己的土地。」讓大家笑說這夢想也太天真可愛。

不過現實總是殘酷的。 本月2日傳出池昌旭經過高強度稅務調查後，被國稅局追徵數十億韓元稅金，消息一出立刻引爆輿論。 他的經紀公司Spring Company隨後低調證實此事，但強調「絕對沒有故意漏報或違法逃稅」，表示只是跟國稅局在「收入究竟歸個人還是公司」這類稅法解釋上出現意見分歧。



公司也強調，池昌旭自2008年出道以來，一直都誠實遵守稅務程序，對於最終被追徵的金額，也會依照規定乖乖繳清。 雖然公司極力澄清並非逃稅，但不少網友仍狠酸：「難怪幻想當兆元富豪」、「以前那些話現在聽起來好諷刺」、「形象真的傷到了」。 池昌旭這次能否平安度過這場稅務風暴，恐怕還有得瞧。

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