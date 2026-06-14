IVE 張員瑛簽售會拍完照「往後丟頭飾」引熱議！韓網兩派論戰：「不是專業愛豆嗎」vs「沒必要罵成這樣吧」

大勢女團 IVE 成員張員瑛近日在簽售會上被拍到一段互動畫面引發討論。

影片中，在拍照環節時，她拿著粉絲準備的玩偶並戴上頭飾，在完成拍照後將頭飾往後隨手丟回。該片段曝光後在社群引起關注，不少網友認為只是活動中的自然反應，也有人提出不同解讀，目前話題持續延燒。

장원영의 계속되는 인성논란 ㄷㄷ



공항에 이어 이번엔 포토타임 끝나자마자

팬들 앞에서 머리띠 던지는 모습에 실망이라며 보지도 않고 쓰레기 던지듯이 던졌다며

많은 팬들에게 공분을 사는 중.



조금 더 신중하게 행동하시길... pic.twitter.com/rgzKBqY84N — 뱃살공주 (@seulsamada) June 14, 2026

該段影片也在 the qoo 掀起熱烈討論，評論已經過1500則！韓網友表示：「禮節看起來不太好」、「呵...不是專業愛豆嗎」、「他在《音樂銀行》安可的時候，也把花束扔到了地上」、「哎呦，爲什麼在粉絲面前這樣」、「那個的粉絲該有多傷心啊」、「不是強詞奪理，我第一次看到粉絲簽名會那麼扔道具」、「機場看起來也不禮貌，這個看起來也很嚴重」、「就是沒有禮貌的行爲」等，對動作表達負面看法。

另一方面，也有網友替她緩頰，認為可能只是當下動作自然或場地因素影響，「是不是因為後面有箱子才那樣放」、「應該是太忙所以無意識動作」、「這種程度不至於被罵成這樣吧」、「也有可能只是角度問題」、「女藝人真的什麼都會捱罵啊」，看法呈現兩極。

日前，她在機場出境查驗過程中也引發相關討論。當時機場人員要求配合脫下口罩與帽子，以核對護照照片與本人是否相符，她僅短暫微微掀起帽沿與口罩後便隨即放下，引發部分網友質疑是否足以清楚辨識。此外，也有網友注意到她在等待查驗時雙手抱胸，並在取回護照時以單手拿回後迅速離開，相關畫面曝光後引發正反討論。



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