IVE 張員瑛簽售會拍完照「往後丟頭飾」引熱議！韓網兩派論戰：「不是專業愛豆嗎」vs「沒必要罵成這樣吧」
廣告

IVE 張員瑛簽售會拍完照「往後丟頭飾」引熱議！韓網兩派論戰：「不是專業愛豆嗎」vs「沒必要罵成這樣吧」

明星   2026年6月14日   星期日13:53   Yuan  

（封面圖源：TVDaily、IG@for_everyoung10）

大勢女團 IVE 成員張員瑛近日在簽售會上被拍到一段互動畫面引發討論。

影片中，在拍照環節時，她拿著粉絲準備的玩偶並戴上頭飾，在完成拍照後將頭飾往後隨手丟回。該片段曝光後在社群引起關注，不少網友認為只是活動中的自然反應，也有人提出不同解讀，目前話題持續延燒。

該段影片也在 the qoo 掀起熱烈討論，評論已經過1500則！韓網友表示：「禮節看起來不太好」、「呵...不是專業愛豆嗎」、「他在《音樂銀行》安可的時候，也把花束扔到了地上」、「哎呦，爲什麼在粉絲面前這樣」、「那個的粉絲該有多傷心啊」、「不是強詞奪理，我第一次看到粉絲簽名會那麼扔道具」、「機場看起來也不禮貌，這個看起來也很嚴重」、「就是沒有禮貌的行爲」等，對動作表達負面看法。

另一方面，也有網友替她緩頰，認為可能只是當下動作自然或場地因素影響，「是不是因為後面有箱子才那樣放」、「應該是太忙所以無意識動作」、「這種程度不至於被罵成這樣吧」、「也有可能只是角度問題」、「女藝人真的什麼都會捱罵啊」，看法呈現兩極。

日前，她在機場出境查驗過程中也引發相關討論。當時機場人員要求配合脫下口罩與帽子，以核對護照照片與本人是否相符，她僅短暫微微掀起帽沿與口罩後便隨即放下，引發部分網友質疑是否足以清楚辨識。此外，也有網友注意到她在等待查驗時雙手抱胸，並在取回護照時以單手拿回後迅速離開，相關畫面曝光後引發正反討論。
（圖源：NATE截圖）（圖源：IG@for_everyoung10）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » IVE 張員瑛簽售會拍完照「往後丟頭飾」引熱議！韓網兩派論戰：「不是專業愛豆嗎」vs「沒必要罵成這樣吧」
© 2026 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手