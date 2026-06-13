《菜鸟伙房兵》味觉男孩携手李相二登《M Countdown》打歌！黄锡浩再展超强存在感，表情管理太神XD

大家有看《菜鸟伙房兵》「味觉男孩」和李相二的打歌舞台吗？真的太爆笑了 XD

李相二於11日播出的 Mnet《M Countdown》中登场，以《菜鸟伙房兵》中的企划团体「味觉男孩 with 黄锡浩」成员身份，带来特别舞台〈My Flavor〉演出。

该团体源自剧中第6集设定：炊事兵姜成宰（朴志训 饰）制作的「义式炸饭团」，意外让四中队长黄锡浩（李相二 饰）大受冲击，脑海中瞬间展开一段幻想 MV，而「味觉男孩」也在这个名场面中诞生，播出后随即引发热烈讨论。最终，该桥段以充满趣味的方式延伸成「五味（五感）」概念舞台呈现，创意十足，也深受观众喜爱。



舞台上，李相二以多变表情与俐落舞蹈一登场便抓住全场目光，一句「我黄锡浩，不吃随便的东西」直接把角色感拉满，现场欢呼不断。在尾声，他再度重现角色喝咖啡的招牌动作作为 ending pose，将剧中想像具象化呈现，真的太会啦！



李相二也透过《菜鸟伙房兵》特别出演展现超强存在感，在戏剧、综艺与音乐节目之间自由切换，留下深刻印象。另一方面，他也确定出演7月首播的 MBC 新金土剧《杀手妈咪》，饰演南部警察署强力二组刑警「李东进」，后续表现也备受期待。



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