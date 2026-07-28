《請回答1994》閔都凞曾因沒戲拍去咖啡廳打工，孫浩俊得知後心疼落淚：「你為什麼還要去打工？」

《請回答1994》多年後依舊暖心！閔都凞（閔都熙）曝孫浩俊私下暖舉，得知她打工後心疼落淚。

因《請回答1994》走紅的閔都凞，近日出演SBS綜藝《我家的熊孩子》，與金成均、車善玗（Baro）重聚，也分享出道後的近況與拍攝幕後故事。雖然曾因作品空窗期靠咖啡廳打工維持生活，但這段經歷被孫浩俊得知後，竟讓對方心疼落淚，也再次展現《請回答1994》演員們多年不變的暖心情誼。



閔都凞表示，在沒有戲劇作品的期間，她曾到咖啡廳打工維持生活。最近結束音樂劇演出後，等待下一部作品期間，她也再次尋找兼職工作。節目中，她親自查看徵人公告、聯絡工作機會，最後找回過去工作的咖啡廳，店長也暖心鼓勵：「都凞在哪裡都會做得很好。」

而這段經歷也被《請回答1994》的夥伴們知道，車善玗透露，孫浩俊得知閔都凞打工後，因為心疼她而忍不住落淚。閔都凞也回憶，有次久違聚會時，她剛結束打工便趕去見哥哥們，當孫浩俊問她「剛剛去做什麼？」得知她去打工後，難過地說：「你為什麼還要去打工？」甚至因此哭了出來。她也笑著表示：「哥哥哭了，所以我也跟著哭了。」



之後孫浩俊仍一直擔心她，金成均透露，閔都凞幾天沒有接電話時，孫浩俊還以為是自己哭泣讓她受傷。但其實閔都凞沒有接電話，是因為手機壞掉換了新手機，重新開通後才發現哥哥們打來了大量未接來電。



多年過去，《請回答1994》的演員們依舊像家人般陪伴彼此，這份跨越時間的暖心情誼，也讓粉絲再次感受到滿滿感動。節目播出後，不少網友也留言表示：「畢竟本職工作不順利，自己肯定最難過吧」、「孫浩俊真善良」、「孫浩俊好像是因爲自己經歷過生活困苦，所以才知道那是什麼樣子」、「都凞，祝你一切順利」、「只要不放棄並繼續前進，就一定會迎來光明」等等。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞