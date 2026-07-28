孫淡妃日本旅行照掀「飯店禮儀」爭議！穿鞋坐床遭質疑，本人澄清「是新鞋」喊話：請適可而止

歌手兼演員孫淡妃近日因飯店房內穿鞋行為引發討論，面對部分網友質疑「不符合住宿禮儀」，她也親自透過社群說明情況，表達無奈心情。

孫淡妃27日在 IG 限時動態寫下：「這間飯店本來就是穿鞋進入的地方，而且還是新鞋，到底哪裡是不禮貌呢？請適可而止。」她也補充：「造成大家吵鬧很抱歉。」直接說明事件原委。



事件起因於孫淡妃25日分享日本旅行近況，表示「今天是日本旅行最後一天，直到最後都在盡情享受美食與旅程」，並公開多張旅途中照片。其中一張照片中，她穿著藍色運動鞋坐在飯店房間床邊，部分網友認為外出鞋接觸床鋪可能有衛生疑慮，因此引發討論。



不過，也有不少網友替孫淡妃緩頰，表示部分西式飯店本來就有室內穿鞋的習慣，不應單純以韓式生活方式看待。隨著討論延燒，孫淡妃也再次說明，當天穿著的是未曾在外使用的新鞋，住宿空間也允許穿鞋進入。

事實上，這並非孫淡妃近期首次因住宿相關行為受到關注。本月初她曾分享與女兒在住宿場所玩泡泡的影片，當時也引發部分網友討論；她事後表示已整理清潔環境，並承認自己考慮不周，承諾未來會更加注意。



另外，孫淡妃於2022年與前速度滑冰國家代表李奎赫結婚，並育有一名女兒。

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