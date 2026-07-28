《金特務：本色回歸》蘇志燮戲外也是暖爸！「敏智」徐貹旼曝暖心拍攝故事，生日還收到驚喜禮物

原來蘇志燮戲外也是暖爸代表！徐貹旼不只曬出《金特務：本色回歸》幕後照，還分享拍戲期間被蘇志燮暖心照顧的故事。

《金特務：本色回歸》迎來大結局後，飾演金部長女兒「金敏智」的徐貹旼也在 IG 分享多張拍攝幕後照，向一路支持作品的觀眾表達感謝。她寫下：「真心感謝大家一直以來收看《金特務：本色回歸》，愛你，爸爸。」一句簡單的「愛你，爸爸」，瞬間勾起不少劇迷對劇中父女情的回憶。



公開的照片中，徐貹旼曬出與蘇志燮、崔代勳、尹敬浩、柳智安、Chael 等演員的合照，滿滿都是拍攝期間的珍貴回憶。貼文曝光後，不少粉絲也紛紛留言表示「要一直和爸爸幸福下去」、「希望有第二季」，為作品送上滿滿祝福。



近日接受訪問時，徐貹旼也分享了和蘇志燮合作的暖心故事。她坦言，一開始得知自己要飾演「蘇志燮的女兒」時，開心之餘也非常緊張，甚至擔心自己的表現會拖累前輩。不過真正進入劇組後，蘇志燮總是默默照顧她，讓她忍不住笑說：「前輩真的就像爸爸一樣！」



她回憶，第一天拍攝時因為太緊張整個人都僵住了，蘇志燮悄悄遞給她一顆糖果，溫柔鼓勵她：「一起加油吧。」拍攝期間碰上生日，蘇志燮還特地送上她最喜歡的 DAY6 親筆簽名專輯，讓她感動到當場落淚。她也表示，蘇志燮不只拍戲時把她當成「敏智」，私下也一直像照顧女兒一樣照顧自己，因此才能更自然地詮釋劇中的父女情。

首次挑戰戲劇演出的徐貹旼，也憑藉《金特務：本色回歸》中「金敏智」一角收穫不少觀眾喜愛。她表示，這部作品不僅是自己的出道作，更是一段珍貴又難忘的回憶，也希望未來能以更好的作品再次與大家見面。



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