《爸爸！我們去哪兒？》成俊、成彬長大了！名校工學院＋主修現代舞近況曝光，網嘆：時間過好快

天啊～時間過得也太快了！當年在《爸爸！我們去哪兒？》裡的成俊和成彬，轉眼竟然已經長這麼大了。看著孩子們健康又優秀地長大，也讓不少一路追節目的觀眾忍不住露出姨母微笑。

12日公開的 YouTube 節目《술 빚는 윤주모》中，成東鎰與兒子成俊一同出演。現就讀於漢陽大學工學院二年級的成俊，以成熟穩重的模樣現身，讓不少一路看著他長大的觀眾忍不住感嘆：「時間真的過得好快。」成東鎰則聊到女兒成彬的近況，透露她目前正準備大學入學考試，主修現代舞，還笑說：「等今年考試結束，年底應該就能和彬兒一起喝一杯了。」



談到女兒一路走來的努力，成東鎰也展現滿滿父愛。他表示成彬其實不是天生適合跳舞的體型，小時候甚至有些內八，但靠著自己的毅力一路堅持了下來。他也曾告訴女兒，比起一定要靠舞蹈獲得成功，只要能努力到參加比賽的程度，就代表已經擁有認真生活的能力。

身為哥哥的成俊也大讚妹妹的聰明才智，他表示：「彬閱讀速度非常快，但又讀得很仔細。雖然她是因為喜歡才走上藝術領域，但如果專心念書的話，我覺得她說不定能考上比我更好的大學。」對此，成東鎰也立刻認同地笑說：「她頭腦真的很好。」

當主持人表示很想看看成彬現在的模樣時，成東鎰更搶先預告：「已經幾乎看不到以前的樣子了，現在體重約47公斤左右，大家看到一定會嚇一跳。」果不其然，節目最後成彬驚喜現身，清秀又充滿氣質的模樣讓許多網友瞬間認不出來，紛紛留言表示：「那個小女孩真的長大了」、「孩子們長得真好，成東鎰肯定很欣慰」、「太漂亮了」、「真神奇，別人的孩子長得真快」、「吃麵條的孩子什麼時候長成那樣了ㅠㅠ」、「兩人的氛圍和性格好像反過來了，不愛說話的俊變很會說話，活潑可愛的彬變得沉穩」、「兩個都長得很好」、「暈，彬完全變成美女了」等，掀起熱烈討論。



而在下週公開的內容中，成彬還將爆料「爸爸都不給我零用錢」，展現最真實又可愛的父女日常，也讓不少當年守著《爸爸！我們去哪兒？》追節目的姨母粉絲們，已經開始期待這對父女久違同框的互動了。

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