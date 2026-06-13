《爸爸！我们去哪儿？》成俊、成彬长大了！名校工学院＋主修现代舞近况曝光，网叹：时间过好快

天啊～时间过得也太快了！当年在《爸爸！我们去哪儿？》里的成俊和成彬，转眼竟然已经长这么大了。看著孩子们健康又优秀地长大，也让不少一路追节目的观众忍不住露出姨母微笑。

12日公开的 YouTube 节目《술 빚는 윤주모》中，成东镒与儿子成俊一同出演。现就读於汉阳大学工学院二年级的成俊，以成熟稳重的模样现身，让不少一路看著他长大的观众忍不住感叹：「时间真的过得好快。」成东镒则聊到女儿成彬的近况，透露她目前正准备大学入学考试，主修现代舞，还笑说：「等今年考试结束，年底应该就能和彬儿一起喝一杯了。」



谈到女儿一路走来的努力，成东镒也展现满满父爱。他表示成彬其实不是天生适合跳舞的体型，小时候甚至有些内八，但靠著自己的毅力一路坚持了下来。他也曾告诉女儿，比起一定要靠舞蹈获得成功，只要能努力到参加比赛的程度，就代表已经拥有认真生活的能力。

身为哥哥的成俊也大赞妹妹的聪明才智，他表示：「彬阅读速度非常快，但又读得很仔细。虽然她是因为喜欢才走上艺术领域，但如果专心念书的话，我觉得她说不定能考上比我更好的大学。」对此，成东镒也立刻认同地笑说：「她头脑真的很好。」

当主持人表示很想看看成彬现在的模样时，成东镒更抢先预告：「已经几乎看不到以前的样子了，现在体重约47公斤左右，大家看到一定会吓一跳。」果不其然，节目最后成彬惊喜现身，清秀又充满气质的模样让许多网友瞬间认不出来，纷纷留言表示：「那个小女孩真的长大了」、「孩子们长得真好，成东镒肯定很欣慰」、「太漂亮了」、「真神奇，别人的孩子长得真快」、「吃面条的孩子什么时候长成那样了ㅠㅠ」、「两人的氛围和性格好像反过来了，不爱说话的俊变很会说话，活泼可爱的彬变得沉稳」、「两个都长得很好」、「晕，彬完全变成美女了」等，掀起热烈讨论。



而在下周公开的内容中，成彬还将爆料「爸爸都不给我零用钱」，展现最真实又可爱的父女日常，也让不少当年守著《爸爸！我们去哪儿？》追节目的姨母粉丝们，已经开始期待这对父女久违同框的互动了。

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