《爸爸！我們去哪裡？》兄妹長大再合體！成俊笑稱自己比較需要減肥，成彬曝回看節目超害羞 XD

當年《爸爸！我們去哪裡？》裡的兄妹檔，如今都已長大成人！成俊與成彬近日一同公開近況，讓不少觀眾驚呼時間過得太快，也再次掀起滿滿回憶。

19日，成東鎰與兒子成俊、女兒成彬一同出演 YouTube 頻道《釀酒的尹酒母》，在影片中分享一家人的近況與過往回憶。

當天，成彬以與《爸爸！我們去哪裡？》時期截然不同的成熟模樣亮相，讓不少觀眾感到驚喜。現年19歲的她目前就讀德園藝術高中，主修現代舞。談到當初報考藝術高中時，她透露雖然家人曾勸阻，但自己仍在報名截止前幾個小時獨自搭車完成報名，展現出對舞蹈的熱情與決心。



此前節目中，成東鎰曾提到成彬目前體重約47公斤，而鏡頭前的她也維持著纖細身材。被問到是否因為舞蹈專業而需要嚴格管理體態時，成彬表示：「其實我沒有非常執著地在減肥，只是升上高三後變得比較辛苦，所以體重自然就掉下來了。」雖然如此，她仍坦言希望自己能再瘦一些。對此，成東鎰忍不住流露出心疼之情，透露：「她真的很喜歡吃東西，也特別喜歡探訪美食店，所以現在不能想吃什麼就吃什麼，應該很辛苦吧。」



聽到這番話後，尹酒母立刻表示「已經沒有地方可以再瘦了吧！」哥哥成俊也笑著接話：「其實我一直都是這麼想的，看完彬兒再看看我自己，反而是我比較有需要減的地方。」成彬則不忘吐槽哥哥，笑說：「有時候看著哥哥，我也會獲得一些安慰。」兄妹倆自然又逗趣的互動，讓現場笑聲不斷。



此外，成彬也聊到自己小時候出演《爸爸！我們去哪裡？》的感想，坦言現在回頭看節目其實有些害羞，因為不少朋友早已透過節目知道自己的各種「黑歷史」。曾陪伴許多觀眾成長的成彬與成俊，如今再度同框分享近況，不僅勾起滿滿回憶，也讓不少一路看著他們長大的觀眾感嘆：「當年可愛的小朋友們，真的都好好長大了！」



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