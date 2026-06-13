《鐵拳教育》金武烈爆紅前「地獄身世」被起底：窮到住棚屋靠救濟、慘背「惡意逃兵」黑鍋... 戰友爆軍中美談

Netflix 原創系列影集《鐵拳教育》在全球掀起追劇狂潮，在劇中飾演教權保護局監督官「羅華振」的金武烈，過去曾以經濟原因獲得免服兵役、引起爭議後「毅然自願入伍」的轉折過程，以及帶傷堅持滿期退伍的美談，也再度成為全網熱議的焦點。

父親病倒！全家擠破爛板木房，靠朋友送米救濟

回顧這場在 2012 年引爆全韓的兵役風波，金武烈曾於 2010 年以「維持生計困難（低收入戶）」為由，正式獲得兵務廳判定免服兵役。 然而，南韓監察院隨後卻揪出他在申請免役期間內，透過演藝活動賺取了約 3 億韓元的收入，且5次報考公務員卻未出席考試，一時間「惡意逃兵」的黑標籤排山倒海而來。 此外，當時更因相關公務員的行政疏失，直接對他下達了「第二國民役」（免除現役，僅在戰士提供軍事支援工作）的處分。



當時經紀公司極力澄清，金武烈絕非惡意鑽漏洞，而是因為當時家中經濟狀況極其困難，讓他不得不扛起全家人的生計。 金武烈的父親於 2002 年因腦出血中風倒下，留下2億韓元的高額治療費等債務，隨後弟弟又入伍服役，金武烈成了家裡的唯一經濟支柱、扮演著「實質家長」的角色，家裡的慘況根本不允許他進軍隊服役。

南韓電視台 SBS 的招牌娛樂節目《深夜TV演藝》於2012年實地探訪金武烈在 2003 年至 2009 年的住所，畫面中驚見，這位如今的螢幕硬漢，當時竟與母親及病父一起擠在押金 200 萬韓元、月租僅 20 萬韓元的破舊棚屋（貧民窟）。 當時因為窮到快揭不開鍋，周遭的朋友甚至會送來白米和食用油，救濟他們一家生活。



做粗工還債！5度報考公務員真相曝光

經紀公司當時進一步痛心補充，金武烈與母親雖然有一些不定期的演出和版權收入，但全都優先拿去清償龐大債務，日常生活必須依靠四處打工維持。 金武烈曾到工地做粗工、進工廠、擔任警衛保安; 而身為作家的母親，當時因與他人共同執筆，扣除分帳後每個月的版權費分到手裡只有少得可憐的 34 萬韓元，且合約僅有短短 30 個月。



至於被質疑「惡意缺考、利用公務員考試逃兵」，經紀公司也道出了無奈的真相：當時為了多賺幾天工錢養活家人，他不得不延期入伍，而報考公務員是唯一能合法申請延期的途徑。

在調查過程中，兵務廳承辦人員的行政疏失也一併遭到揭發。 面對輿論譴責，金武烈當時痛心發聲：「我並非要承認自己沒犯過的錯，而是希望能擺脫不想承受的誤解。」隨後於 2012 年 10 月毅然決然自願入伍，用最坦蕩的態度向輿論直球對決。



半月板破裂拒絕退伍！戰友曝光軍中美談

入伍後，金武烈被分配至江原道麟蹄郡的前線陸軍第 12 步兵師「乙支部隊」。 然而，這段軍旅生涯也並非一帆風順。 2014 年 4 月，金武烈又被質疑「長期住院特惠」，經紀公司解釋他在服兵役期間，因左側膝關節內側半月板破裂而接受了切除手術，隨後已獲得部隊下達「因病提前退伍」的判定。

然而，金武烈強烈表達了想要滿期退伍的意願，希望在能力所及的業務範圍內參與剩餘的軍隊生活，甚至向軍方提交了「不同意（提前退伍）確認書」。 最終，他成功堅持到了最後，於 2014 年 7 月 8 日結束 21 個月的兵役，昂首闊步地走出軍營。



金武烈在軍隊的誠實表現，也得到了多名當年戰友的證實。 一名網友於本月 11 日在個人 SNS 上發文透露，自己是當年與金武烈在鄰近部隊服役的同期戰友，回憶道：「直到退伍的那一個月為止，他都自願包辦了中隊的夜間值班。 雖然我沒有全程目睹他的一舉一動，但他真的就是一個非常帥氣的人！」 另一名同管轄區域退伍的網友也站出來力挺：「在我的記憶中，他是一個在軍中生活表現得非常正直、端正的人。」紛紛為這位真漢子的人格進行背書。



這份不向命運低頭的堅持，終究讓他迎來了轉機。 由金武烈領銜主演的全新動作影集《鐵拳教育》，自本月 5 日在 Netflix 全球上線以來，短短 3 天內便創下了高達 640 萬次觀看數的驚人紀錄，一舉奪下全球非英語節目類別的收視冠軍。 他在劇中飾演教權保護局的監督官「羅華振」，用神級演技與正氣凜然的形象征服全球觀眾，也讓這段逆境不屈的催淚過去，再次贏得了全網的尊敬與掌聲。



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