真的超像雙胞胎！薛仁雅公開與任時完《我的有罪之人》人生四格照，短髮帥氣感爆發＋劇未播就話題滿滿

薛仁雅短髮真的太帥氣！之前公開和任時完的合照，還有人以為他們是雙胞胎 XD 也期待《我的有罪之人》播出啦！

12日，薛仁雅在 IG 限時動態上公開多張四格拍貼照，照片中她與演員任時完一起入鏡，兩人使用tvN新劇《我的有罪之人》主題拍貼框拍攝合照。畫面中，兩人時而比愛心、時而做出搞怪表情，整體氛圍相當歡樂，也展現出意外的默契感。



特別是以短髮造型亮相的薛仁雅，五官更加立體清晰，散發出帶點中性氣質的獨特魅力；即使與任時完同框，她依舊存在感十足，甚至讓人聯想到青春電影男主角般的氣場，十分吸睛。

另一方面，《我的有罪之人》講述被捲入殺人嫌疑的財閥三世尹以俊，與偽裝成隨行秘書、實際上是特種部隊出身刑警的姜在熙之間，展開一場危險又曖昧的拉鋸戰，是一部結合懸疑、愛情與臥底元素的刺激系浪漫劇。



劇中，任時完飾演財界排名第一「泰江集團」的接班人尹以俊，如同溫室花朵般長大的財閥三世，性格難以捉摸又充滿神秘感；薛仁雅則飾演特種部隊出身、擁有超強體能與戰鬥技巧，被譽為「活體兵器」的女刑警姜在熙，並以男裝秘書身份接近尹以俊，和過去浪漫喜劇形象完全不同。



隨著角色設定與組合話題持續發酵，也讓《我的有罪之人》未播先熱，期待值持續升溫，話題熱度不斷攀升。

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