瘋子們回來了！《地娛室》全新續集《宇宙年糕店》驚爆7月開播，4女慘遭「兔瓏陰了」變社畜、野生D.O.都敬秀現身端茶？

羅PD旗下的「瘋子四姊妹」再度合體拆台啦！tvN爆笑實境綜藝《Biong Biong地球娛樂室》自播出以來大受歡迎，第二檔衍生綜藝《宇宙年糕店》已於上月正式開拍，最快在今年 7 月熱騰騰與觀眾見面，接檔《豆豆農場》（《種豆得豆 做Farm得Farm 動物農場》）！

《宇宙年糕店》由羅䁐錫、金藝瑟PD等金牌班底繼續合作打造，原班人馬李恩智、Mimi、李泳知與安兪真全數歸隊，延續招牌的「瘋子」化學反應，並以「經營年糕店」為全新爆笑背景。



根據官方企劃書介紹，四位成員中了宿敵「兔瓏」的奸計，被迫來到宇宙年糕店擔任工讀生，遭到「強製就業」的她們必須一手包辦從年糕到料理的全部經營工作，展開一場「餐廳勞動大冒險」。 這群平日裡連導演都制服不了的「瘋子團員」，究竟會把年糕店經營得有聲有色，還是會直接把店面給拆了，早就讓全網觀眾搬好板凳等著看好戲！



早在今年6月，就有韓媒報導稱《宇宙年糕店》已如火如荼地投入秘密拍攝，不少網友也分享了目擊談與照片，例如四姐妹在大賣場採購食材等。 更有消息稱，羅PD疼愛的「菜農兄弟」之一、D.O.（都敬秀）也曾來到店內擔任特別嘉賓，親自為客人端上飲料！



事實上，《宇宙年糕店》在正式開播前就已經人氣炸裂，去年舉辦的兩次實體快閃店活動，現場除了有各式各樣以年糕為靈感的超萌周邊商品，還有大量新奇有趣的互動相片區。 當時即便採取「100%事前預約制」，依然在名額公開的瞬間被全網一搶而空，完全展現了「瘋子四姐妹」的恐怖人氣。



雖然到目前為止，tvN 官方對於《宇宙年糕店》的具體播出日期仍不肯輕易鬆口，但在各大網路社群和論壇流出的播出時間表早就傳得沸沸揚揚，粉絲們也早已按耐不住激動的心情。



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