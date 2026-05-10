《我的有罪之人》任時完×薛仁雅「百想」同框掀熱議！薛仁雅男裝造型帥翻，網友直呼：「還以為是雙胞胎」

薛仁雅短髮造型也太帥氣！期待他與任時完的新劇《我的有罪之人》啊！

薛仁雅近日出席《第62屆百想藝術大賞》紅毯時，以一身帥氣「男裝風」西裝造型登場，立刻吸引不少目光。她當天穿著黑色背心搭配西裝褲，以俐落又正式的造型現身，在拍照區一邊把手插進口袋、一邊揮手打招呼，整體酷帥又有魅力。



目前她也正與任時完合作tvN新劇《我的有罪之人》，劇情講述被捲入殺人嫌疑的財閥三世尹以俊，與偽裝成隨行秘書、實際上是特種部隊出身刑警的姜在熙之間，展開一場危險又曖昧的拉鋸戰，是一部結合懸疑、愛情與臥底元素的刺激系浪漫劇。

劇中，任時完飾演財界排名第一「泰江集團」的接班人尹以俊，如同溫室花朵般長大的財閥三世，性格難以捉摸又充滿神秘感；薛仁雅則飾演特種部隊出身、擁有超強體能與戰鬥技巧，被譽為「活體兵器」的女刑警姜在熙，並以男裝秘書身份接近尹以俊，和過去浪漫喜劇形象完全不同。



而兩人在《第62屆百想藝術大賞》的影片與合照曝光後，也立刻掀起討論，網友紛紛表示：「還以為是雙胞胎」、「薛仁雅真的太帥了吧」、「帥氣男孩遇上帥氣女孩，好想快點看這部」、「到底什麼時候播出啦」等，反應相當熱烈。



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