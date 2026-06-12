真的超像双胞胎！薛仁雅公开与任时完《我的有罪之人》人生四格照，短发帅气感爆发＋剧未播就话题满满

薛仁雅短发真的太帅气！之前公开和任时完的合照，还有人以为他们是双胞胎 XD 也期待《我的有罪之人》播出啦！

12日，薛仁雅在 IG 限时动态上公开多张四格拍贴照，照片中她与演员任时完一起入镜，两人使用tvN新剧《我的有罪之人》主题拍贴框拍摄合照。画面中，两人时而比爱心、时而做出搞怪表情，整体氛围相当欢乐，也展现出意外的默契感。



特别是以短发造型亮相的薛仁雅，五官更加立体清晰，散发出带点中性气质的独特魅力；即使与任时完同框，她依旧存在感十足，甚至让人联想到青春电影男主角般的气场，十分吸睛。

另一方面，《我的有罪之人》讲述被卷入杀人嫌疑的财阀三世尹以俊，与伪装成随行秘书、实际上是特种部队出身刑警的姜在熙之间，展开一场危险又暧昧的拉锯战，是一部结合悬疑、爱情与卧底元素的刺激系浪漫剧。



剧中，任时完饰演财界排名第一「泰江集团」的接班人尹以俊，如同温室花朵般长大的财阀三世，性格难以捉摸又充满神秘感；薛仁雅则饰演特种部队出身、拥有超强体能与战斗技巧，被誉为「活体兵器」的女刑警姜在熙，并以男装秘书身份接近尹以俊，和过去浪漫喜剧形象完全不同。



随著角色设定与组合话题持续发酵，也让《我的有罪之人》未播先热，期待值持续升温，话题热度不断攀升。

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