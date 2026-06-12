ILLIT 亚洲巡演门票全数秒杀！香港场紧急加开　首轮巡演扩大至15场

人气女团 ILLIT 首次单独巡演《PRESS START♥︎》全场次以惊人速度售罄，再次展现强大的全球票房号召力。

根据经纪公司表示，ILLIT（Yunah、Minju、Moka、Wonhee、Iroha）亚洲巡演香港场《ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG》门票於 11 日开放一般售票后，迅速全数售罄。



至此，ILLIT 本次巡演所有场次达成完售纪录。为回应当地粉丝热烈支持，原先预定於 8 月 22 日举行的香港场演出，也紧急决定加开一天。

随著追加场次，ILLIT 首次巡演规模扩大至全球 7 座城市、共 15 场演出。成员们预计於 8 月 22 日至 23 日，於 AsiaWorld-Expo Hall 10 与当地粉丝热情见面。此前，ILLIT 在首尔与部分日本场次也曾追加开放视线受限席，显示出不容小觑的票房气势。



今年 3 月於首尔华丽揭幕的《PRESS START♥︎》，接下来将正式展开日本巡演。演出将於 6 月 13、14 日从 爱知县 起跑，接续前往 大阪府（6 月 20～21 日）、福冈县（6 月 29～30 日）、兵库县（7 月 18～19 日）、以及 东京（7 月 23 日、25 日）演出。完成日本巡演后，ILLIT 将在 8 月香港场为他们的首次亚洲巡演画上圆满句点。

另一方面，除了巡演热度持续升温外，ILLIT 迷你四辑主打歌〈It’s Me〉也持续受到全球乐迷关注。该曲在美国 Billboard 全球歌曲榜（6 月 13 日榜单）与 YouTube「周热门歌曲」全球榜（统计期间 5 月 29 日至 6 月 4 日）中，连续 5 周成功进榜。

▼2026年4月30日推出的热门新曲〈It’s Me〉MV已累积5843万观看次数：



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