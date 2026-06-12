《劉在錫的民宿法則》走入現實！韓國觀光公社與Netflix繼《魷魚遊戲》後再聯名合作成功

Netflix與韓國觀光公社攜手展現韓國文化魅力。Netlix今年與韓國觀光公社迎來第二次的攜手合作，將參與文化教育觀光部及韓國觀光公社的品牌廣告KOREA CAMP「韓國B&B法則」活動，Netflix也預計將以《劉在錫的民宿法則》進行本次的活動主題，將電視螢幕中的內容延續至消費者，促進韓國觀光旅遊。

實境綜藝節目《劉在錫的民宿法則》由劉在錫領軍，帶領著民宿員工李光洙、邊佑錫以及池睿恩共同為前來入住的旅客們服務，在三天兩夜的時間內必須提供餐食以及進行團體活動，讓大家遠離都市的壓力而得到療癒的旅行。期間也因為員工們的不熟練而產生許多笑料，趣味橫生。節目上線後在全球非英語圈TV Show部門排名第5位（以5月25日至31日為準），向全世界觀衆展現了韓國式實境綜藝節目特有的愉快魅力。



本次廣告活動就像《劉在錫的民宿法則》所帶給大家自由又充滿活力的鄭能量一樣，描述來自各個國家、年齡層、各種職業的外國人前往韓國旅遊時，把平時煩悶的壓力拋諸腦後，盡情玩耍放鬆的旅程，參加者可以體驗包含K-pop與K-Beauty相關內容，以及寺廟住宿、汗蒸幕、學校制服體驗等等只有在韓國才能體驗到的傳統與現代文化結合的豐富內容，讓外國旅客感受韓國文化的吸引力。



Netflix相關人士也表示非常高興能夠與韓國觀光公社繼《魷魚遊戲》、《現在我們學校》之後，再度透過《劉在錫的民宿法則》向全世界宣傳韓國觀光的多元魅力。透過這活動也希望能夠讓全球觀眾們親身體驗韓國文化並造訪韓國。本活動的預告影片將透過韓國觀光公社官方YT頻道「Visit Korea」公開，正式影片預計將於6月19日上線。後續也將配合進行公開募集活動，選出參與者親自體驗多樣化的K-Culture旅遊。



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