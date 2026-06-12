兩度邀金南佶都被拒！《鐵拳教育》導演認：對他有抱歉…大讚現任男主金武烈：全方位演員

Netflix新劇《鐵拳教育》才上線幾天天就衝上全球非英語節目冠軍，但背後卻有一段「換角」小插曲。 原來男主角「羅華振」一角，製作組曾兩度向演員金南佶提出邀約，但都被他婉拒，最後才由金武烈接演。 導演洪鍾燦近日受訪時，也大方聊起這段過程，坦言「金南佶真的是很好的演員」，兩人沒有因為這件事產生嫌隙。

改編自同名超人氣網路漫畫的《鐵拳教育》，講述為了守護被失控學生、恐龍家長、問題教師搞得亂七八糟的教育現場，特別成立了「教權保護局」，展開一段痛快又大快人心的「鐵拳教育」故事。 導演洪鍾燦曾執導《少年法庭》、《Dear My Friends》，編劇則是由《精神病房也會迎來清晨》、《耀眼》的李南圭作家操刀。

不過這部劇在公開前就引發爭議，因為原著漫畫曾被指涉及種族歧視、性別歧視，例如督導官對學生動用嚴重體罰、對有色人種帶有歧視性描述，甚至出現掌摑推動女性主義教育的老師等情節，讓不少粉絲擔憂。 海外社群平台率先開炮批評，韓國網路龍頭NAVER也已經在北美平台停止連載該作品。



回到選角話題，洪鍾燦導演在接受訪問時表示：「不管什麼作品，選角對完成度來說都非常重要。 我們經過很多苦惱，就是為了找到最精準的人選。」他強調，演員的邀約與拒絕，其實都是整個過程中的一部份，「任何作品都會經歷這樣的過程」。



洪鍾燦曾與金南佶在2017年電視劇《名不虛傳》合作過，他笑著說：「南佶真的是很好的演員，我一直都很支持他，如果下一部作品有適合的角色，還是可以一起合作，完全沒有不好的情緒。」反倒是現在因為《鐵拳教育》反應熱烈，金南佶的名字又一直被提起，讓他有點過意不去。 洪鍾燦說：「他應該會有點困擾吧，他現在正在拍別的作品，很投入其中，我們彼此都一直互相應援。」



至於最終接下這個角色的金武烈，洪鍾燦則是滿滿稱讚：「真的太感謝他了。 金武烈演員的魅力，我在之前合作的作品中就很清楚了。 不管是情感戲、喜劇還是動作戲，他根本就是八色鳥一樣的演員，我一直想著『一定要好好善用這位演員』，拍《鐵拳教育》時真的非常倚重他。」



《鐵拳教育》已於本月5日在Netflix全球190多個國家上線，公開僅3天就創下640萬觀看次數（總觀看時間除以作品總片長），一舉登上全球非英語節目排行榜冠軍。 除了韓國之外，也在印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國等10個國家奪下第1名，總共在48個國家/地區打進TOP 10榜單，人氣席捲全世界。

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