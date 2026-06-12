【多图】文彩元公开绝美婚纱画报！婚礼倒数坦言「根本克制不了食欲」

即将步入婚姻的「6月新娘」演员 文彩元 公开了令人惊艳的一系列婚纱造型，网友赞誉是：优雅端庄的典范。

文彩元昨天在个人 IG 上传了多张婚纱画报照片，吸引了粉丝关注。

当天公开的画报中，文彩元穿著纯白色露肩蕾丝婚纱，搭配垂坠感十足的长头纱，完整展现她独有的端庄与经典氛围。面对镜头露出灿烂笑容的近拍画面里，也自然流露出准新娘迎接婚礼前的悸动与幸福感。







此前，文彩元曾於今年 4 月透过经纪公司宣布，将於今年 6 月与圈外恋人缔结良缘。婚礼预计仅邀请双方家人及亲近友人出席，以非公开形式低调举行。







自公开婚讯后，文彩元也透过自己的 YouTube 频道与 SNS 分享准备婚礼的过程，持续积极与粉丝们交流。

特别是本月 4 日，她公开了一支收录婚纱拍摄现场幕后花絮的影片，引发热烈关注。影片中，文彩元透露从婚纱到小小的耳环，都是依照自己的喜好亲自细心挑选，并表示：「感觉就像是在为正式婚礼做彩排一样。」



之后的另一部影片中，记录了文彩元在东庙购物的模样。在结束购物后，文彩元前往东庙的一间餐厅。她说：「好饿喔，虽然时间有点早，但我们来吃早一点的晚餐吧。」当天晚餐菜单是手工面疙瘩与马铃薯起司煎饼。



文彩元表示：「我本来就很喜欢浓郁、偏油香的食物，所以根本克制不了。」展现出惊人的吃播实力。看到这一幕的制作组开玩笑说：「谁会想到这是下个月就要结婚的人啊？」文彩元则笑著回应：「婚纱照已经拍完了。」

接著她又担心地说：「但真正重要的不还是正式婚礼吗？」制作组安慰她：「工作室拍摄不是都可以修图吗？」文彩元俏皮地反驳道：「那我怎么办？正式婚礼那天我干脆躲在头纱里好了。」逗得现场哈哈大笑。



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