韓佳人語出驚人：「若能重來，我不會嫁延政勳！」全場嚇壞，下秒哀怨曝真實原因笑翻

女星韓佳人最近上YouTube節目《老頑固熙》，難得拋開過去清純優雅的形象，大方展現私底下「阿珠媽」的真實一面，還大聊老公延政勳，甚至脫口「如果可以重來，我不會跟他結婚」，驚人之語讓全場超震驚。

日前播出的《老頑固熙》中，韓佳人當嘉賓，聊到她最近不僅豁出去上節目《SNL》搞笑，還自己開了YouTube頻道，完全不怕形象崩壞。 她坦言：「我從小就出道，一直被困在大家對我的印象裡，現在想讓大家看看我私下像大嬸的真實模樣。」還說演那種不計形象的搞笑戲時，反而有一種爽快感，感覺整個人放鬆不少。



講到結婚20年的老公延政勳，韓佳人的發言更直接。 她突然語出驚人說：「如果人生可以重來，我不會跟延政勳結婚。」現場一陣騷動後，她接著哀怨解釋：「因為太早結婚了，沒能多認識其他男生，覺得很可惜啦，下輩子想試試看跟不同的人交往。」誠實到不行的發言讓全場笑翻。



影片最後主持人金大熙還cue她重現以前在尾牙上唱G-Dragon《Crooked》的經典場面，韓佳人二話不說直接開唱，唱完還豪邁地說：「我個性其實滿man的啦！」徹底打破外界對她優雅氣質女的印象，展現超反轉的親和魅力。

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