《新進社員姜會長》李濬榮、李宙明接受KSD專訪！親曝角色塑造秘辛與拍攝幕後趣事

由李濬榮、李宙明、孫鉉周（孫賢周）主演的Viu原創韓劇《新進社員姜會長》，近日接受KSD韓星網專訪，兩位主演就各自角色的演繹挑戰、片場互動，以及和前輩的相處點滴一一分享。

初次見面的第一印象

訪問中，李濬榮談及對李宙明的第一印象，形容她「擁有自信又自由的靈魂」，並感覺兩人有頗多相似之處。不過他坦言自己比較慢熱，當時並未主動表達這一感受。隨著拍攝推進，他對李宙明的觀察更為深入——她既灑脫又帶有少女氣質，純真之餘又很容易成為玩笑的對象，同時展現出出色的演技與高度的責任感。李濬榮表示，李宙明令他再次感受到她是一位擁有多元魅力的演員。

李宙明則提到，初見李濬榮時，一如他本人所說，他相當內向，讓她曾一度苦惱該如何拉近距離。然而這份苦惱很快便消散——第一次拍攝過後兩人便逐漸熟絡，拍攝期間李濬榮愛開玩笑、時常捉弄她，也坦言捉弄她十分有趣。李宙明認為這種默契延伸至劇中兩人的父女關係，在螢幕上得以自然呈現。她表示，李濬榮對工作人員的態度與在現場的演技，令她獲益良多，雖然兩人日常打打鬧鬧，但彼此之間飽含真心與關愛。



飾演「靈魂互換」角色的演繹方式

劇中，李濬榮飾演的姜龍虎會長在靈魂交換後，以強勢財閥的靈魂住進新進社員的身體。面對問題，他釐清了一點：這個角色並非「從強勢會長變成平凡打工仔」，而是「從強勢會長變成強勢打工仔」——因為姜龍虎的性格始終如一，改變的只是所處的身體。

他指出，演繹這個角色最困難之處，在於要掌握身邊同事對這位「理直氣壯的新進社員」的反應，並作出相應的行動配合。不過他補充，這一難題並非無法克服，得益於導演高慧珍的悉心引導與適當指示，他能夠順利完成這些場面，並形容自己十分幸運能遇上如此出色的導演。他透露，自己在低調的狀態下為角色做了大量的事前準備。



詮釋隱瞞身份的財閥繼承人

李宙明飾演的角色是一位隱瞞真實身份、過著普通打工仔生活的財閥繼承人。她表示，演繹這種雙重身份最大的挑戰，在於擔心觀眾會感到違和——害怕角色看起來像兩個截然不同的人，令人感覺不自然。

為解決這個問題，她選擇在角色的兩個面向中注入大量的「愛」，以愛作為行動與選擇的依據，讓角色的動機保持統一。她坦言這個角色本身令她感到喜愛，這份情感成為她投入演繹的重要動力。李宙明亦表示，專注於劇本、拍攝現場以及對手演員的演技，最終讓她的煩惱自然消解。



前輩孫鉉周的相處之道

對於片場前輩孫鉉周，兩人均表示他並不傾向直接給予演技上的建議，反而是更常以人生經驗相授——鼓勵兩位年輕演員在這個年輕貌美的年紀多體驗不同事情、活得有趣。

令李濬榮深受鼓舞的，是拍攝第一天孫鉉周對他說的一句話：「從現在起，你就是姜龍虎，所以不用在意，只要做好本分就行了。」這句話給了他莫大的力量與方向感，讓他得以放開心態投入角色。



如果可以靈魂互換，你選誰？

【訪問最後，記者拋出輕鬆話題：若現實中真的發生靈魂交換，兩人最想與劇中哪個角色互換？】

李濬榮選擇了朴部長。他解釋，自己不喜歡受到別人太多關注，希望能在公司安靜地上班，因此想體驗這個低調角色的生活。

李宙明則選擇了姜會長。她表示，從飾演莞爾的角度出發，她很好奇父親眼中的女兒是什麼模樣、他的世界觀如何影響他人生中的種種選擇；而以李宙明個人的立場而言，她也好奇那個級別的會長究竟過著怎樣的日常生活、如何安排一天的行程，因此希望能藉靈魂互換一探究竟。

▼Viu原創韓劇《新進社員姜會長》每逢星期六、日晚11點10分於Viu上線：



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