韓佳人坦言懷孕時期的真心話：「對懷孕的身體感到害羞，沒有留下任何一張照片！」

昨天（13日）透過 YouTube 頻道《自由夫人韓佳人》公開的影片中，演員韓佳人與網紅劉惠珠聊了各種與結婚懷孕相關的故事，讓網友們產生了共鳴。

當天，在 24 歲就決定結婚的韓佳人表示：「這位好像也很早結婚。」，並問道：「雖然不是我該問的問題，但為什麼突然早早就結婚了？是丈夫先求婚的嗎？」

劉惠珠說：「交往 2 年後就結婚了。那時候覺得差不多可以結婚了，所以就結婚了，但現在想想其實是早了。」，並解釋說：「很自然地就走到結婚這一步。」



韓佳人與劉惠珠聊到懷孕與生產時，吐露了後悔之情。她說：「惠珠小姐不是把戀愛的事、生孩子的事、肚子變大的樣子，都留下紀錄了嗎？我真的很羨慕。我懷孕的時候，看著身體一直變化，因為太害羞，就連一張照片都沒有拍。時間過後才覺得，當時應該留下紀錄的。」表現出了惋惜之情。

另一方面，韓佳人於 2005 年與延政勳結婚。2016年產下一女嬰，這是她與延政勳結婚11年來的第一個小孩。之後，2019年韓佳人再度產下一名男嬰。

影片中，當韓佳人稱讚劉惠珠的兒子真的好可愛時，製作組則問韓佳人，是否還想生第三胎？對此，韓佳人嘆了口氣說：「看到別的媽媽們的能量都比我旺很多...」並揮手表示：「如果再生一個小孩，我真的會應付不了。現在並沒有能夠承擔那個的心理準備。」表示自己沒有生第三胎的想法。



