朱江燦會長挨打讓老婆心疼！朱相昱曝車藝蓮追《金特務：本色回歸》反應：「是不是打得太狠了？」

朱相昱近日談到《金特務：本色回歸》中的「朱江燦會長」，除了分享角色幕後故事，也爆料妻子車藝蓮追劇後的可愛反應 XD

在劇中飾演「朱江燦會長」的朱相昱表示，朱江燦和金部長（蘇志燮 飾）其實都站在「為了女兒」的起點上，只是表達愛的方式完全不同。他坦言，朱江燦雖然聲稱一切都是為了女兒，但做法已經走偏，因此才成為劇中的反派角色。



談到後續劇情，朱相昱透露朱江燦仍會持續展開復仇，也可能讓觀眾更加憤怒，但他表示：「看到結局後，會再次感受到痛快感，是一個符合善惡有報的結尾。」至於劇中與金部長之間的激烈動作戲，他也分享拍攝過程中因使用平常不會用到的肌肉，全身留下不少瘀青，但看到作品呈現後仍覺得非常滿意。



被問到家人看完《金特務：本色回歸》的反應時，朱相昱笑著分享妻子車藝蓮的可愛反應：「她看得很開心，但不管朱江燦做了什麼壞事，她還是站在我這邊，還問『是不是打得太狠了？』」他也笑說，妻子觀看時多少帶入了對自己的感情，沒有完全站在觀眾角度看劇，甜蜜互動也讓人感受到夫妻間滿滿愛意。



此外，《金特務：本色回歸》部分演員與導演也將參加獎勵旅行。朱相昱表示，這已經是他第三次獲得獎勵旅行機會，但前兩次因故未能參加，希望這次能和劇組一起留下最後的美好回憶，也期待若有第二季能再次為作品加油。



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